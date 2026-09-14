Ярославский оператор «Ярнет» модернизировал сеть на базе коммутаторов Eltex

Ярославский оператор связи «Ярнет» обновил уровни доступа и агрегации сети с помощью коммутаторов Eltex серии MES. Работы заняли около двух месяцев. Об этом CNews сообщил представитель Eltex.

Рост абонентской базы и объёма трафика потребовал увеличить портовую ёмкость и пропускную способность сети. На уровне доступа оператор внедрил коммутаторы MES2408, MES2424 и MES2424FB, а также модели с PoE – MES2408CP и MES2428P. Для обновления уровня агрегации выбрали MES3400-48, для наиболее нагруженных участков сети – MES5310-48.

Денис Токарев, технический директор «Ярнет», сказал: «Проект стал продолжением нашего сотрудничества с Eltex. Для нас главное – качество связи, которой абоненты пользуются каждый день. Поэтому результат мы оцениваем по тому, насколько стабильно работают услуги и какие возможности появляются для наших клиентов. Модернизация укрепила основу для дальнейшего развития операторской сети и дала нам больше возможностей расширять предложение для жителей и бизнеса Ярославля и области».

Инженеры оператора самостоятельно настроили и ввели оборудование в эксплуатацию. Нагрузку переносили поэтапно, проверяя стабильность сети и работу сервисов.

Обновление устранило нехватку портов на модернизированных участках и создало запас для подключения новых абонентов и внедрения новых сервисов. За время сотрудничества «Ярнет» внедрил более 890 коммутаторов Eltex.

Оператор продолжит обновлять узлы агрегации и рассматривает MES5410-48 для следующих этапов. Параллельно «Ярнет» тестирует решения GPON для подключения абонентов по оптике.