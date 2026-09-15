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Более 6 млн человек выбрали способ голосования на «Госуслугах»

На «Госуслугах» завершился приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка. Всего этими сервисами портала воспользовались более 6 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Сколько заявлений подали: более 4 млн — на участие в дистанционном электронном голосовании; более 2 млн — на выбор удобного участка с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

В каких регионах можно было подать заявление: 32 региона — участие в ДЭГ; все регионы — выбор удобного участка для голосования на выборах депутатов Госдумы; 56 регионов — выбор удобного участка для голосования на региональных и местных выборах. Можно было указать участок в пределах своего избирательного округа; 6 регионов — выбор участка в Москве для голосования на выборах главы своего региона.

Где чаще всего выбирали ДЭГ: Московская область — 750,6 тыс.; Свердловская область — 343,9 тыс.; Ростовская область — 279,8 тыс.; Алтайский край — 257,1 тыс.; Челябинская область — 204,7 тыс.;

Где чаще всего пользовались «Мобильным избирателем»: Москва — 197,7 тыс.; Санкт-Петербург — 161,7 тыс.; Краснодарский край — 97,9 тыс.; Московская область — 75,7 тыс.; Татарстан — 60,8 тыс.;

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Проголосовать на выборах всех уровней можно будет с 18 по 20 сентября 2026 г.

Проверить адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».

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