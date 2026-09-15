CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет
|

DDoS-Guard запустила аналог капчи Google и Cloudflare

Компания DDoS-Guard объявила о запуске dCAPTCHA — самостоятельного сервиса для защиты сайтов от ботов. Пользоваться dCAPTCHA можно бесплатно — в тариф уже включены 100 тыс. успешных проверок. Решение доступно как отдельная услуга и не требует подключения других продуктов компании.

В основе dCAPTCHA лежит технология проверки браузера собственной разработки, которая более трех лет используется в инфраструктуре DDoS-Guard как один из механизмов противодействия автоматизированным атакам. За это время решение прошло проверку на проектах, находящихся под защитой компании.

«Изначально капча создавалась как внутренний инструмент и использовалась на завершающем этапе проверки запросов. Со временем клиенты начали обращаться с запросами на использование этого механизма в формах обратной связи, регистрациях и других пользовательских сценариях. Это стало одной из причин, по которой мы решили развивать технологию как самостоятельный продукт», — сказал Дмитрий Никонов, директор по продуктам DDoS-Guard.

Одной из особенностей dCAPTCHA стала упрощенная процедура проверки пользователей. После клика по виджету система автоматически анализирует параметры браузера и запроса. В большинстве случаев легитимным посетителям не требуется проходить дополнительные задания или вводить символы вручную, что позволяет снизить влияние защитного механизма на пользовательский опыт и конверсию сайта.

Разработчики отмечают, что dCAPTCHA предназначена для решения задач, которые не всегда связаны с высокой нагрузкой на инфраструктуру. Если защита от DDoS-атак предотвращает перегрузку серверов вредоносным трафиком, то новая капча помогает бороться с автоматизированными действиями ботов, способными наносить ущерб бизнес-процессам даже при небольшом количестве запросов.

Сервис может использоваться для защиты форм обратной связи и заявок, регистрации пользователей, публикации комментариев и сообщений, а также других действий на сайте, которые злоумышленники пытаются автоматизировать. Кроме того, решение позволяет ограничивать атаки на бизнес-логику веб-приложений, например, массовое создание учетных записей или автоматическое выполнение ресурсоемких операций.

Еще одной особенностью dCAPTCHA стала модель тарификации. Стоимость рассчитывается только по количеству успешно пройденных проверок, тогда как заблокированные автоматизированные запросы не учитываются. Такой подход позволяет клиентам не нести дополнительные расходы во время бот-атак.

Всем пользователям доступен бесплатный тариф с лимитом до 100 тыс. успешных прохождений в месяц. После превышения лимита владелец сайта может выбрать один из двух сценариев работы: автоматически пропускать запросы без проверки или продолжить использование сервиса с оплатой дополнительного объема проверок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

На все готовенькое. Гигантский российский ритейлер электроники «захватил» пункты выдачи уничтоженного конкурента Ozon и Wildberries

Хакеры атакуют российские компании под прикрытием ChatGPT, DeepSeek и Claude

Доверие к Ozon и Wildberries утрачено. Новые продавцы почти не приходят, старые прячут товары по своим складам

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще