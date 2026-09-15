«МегаФон» открыл бесплатный доступ к скоростям пятого поколения

«МегаФон» впервые предоставил всем абонентам возможность бесплатно пользоваться опцией 5G режим, которая увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза на сети LTE. Пока сети пятого поколения доступны лишь в отдельных локациях и поддерживаются ограниченным числом смартфонов, опция позволяет получить сопоставимый пользовательский опыт уже сегодня на большинстве современных устройств вне зависимости от местонахождения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ускоренный режим мобильного интернета будет полезен для проведения важных онлайн-переговоров, просмотра стриминговых трансляций в высоком разрешении, например, кибертурниров или спортивных матчей. Технология позволяет обеспечить бесперебойный доступ к облачным сервисам и цифровым услугам в местах скопления людей: в аэропортах, на вокзалах и массовых мероприятиях.

«Мы стремимся сделать передовые технологии доступными каждому пользователю. Теперь абоненты могут на практике оценить преимущества 5G режима в ситуациях, когда каждая секунда имеет значение. Мы даем возможность всем желающим лично убедиться, как увеличение скорости в 1,6 раза меняет опыт использования смартфона: от проведения видеоконференций без привязки к офису до комфортного просмотра контента в местах с высокой нагрузкой на сеть. Это уникальный шанс протестировать будущее связи уже сегодня», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По данным оператора, чаще всего дополнительную скорость своим гаджетам добавляют мужчины 35-44 лет, которые преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung. Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт‑Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн‑играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты‑Мансийский автономный округ - Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

В период с 15 по 20 сентября 2026 г. любой абонент оператора может бесплатно воспользоваться опцией 5G режим, которая будет действовать шесть часов с момента подключения. За это время пользователи попробуют возможности ускоренного соединения в реальных условиях и смогут убедиться в его эффективности для решения своих задач.

Для активации опции не нужно искать специальные зоны покрытия, переходить на другой тариф или менять смартфон. Подключить ее можно самостоятельно через личный кабинет оператора в любое удобное время. Сервис совместим со всеми современными моделями смартфонов, что делает тестирование доступным для широкого круга пользователей.