«МегаФон» прокачал связь на севере Нижегородской области

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции в Урене, Шахунье и Варнавине. В этих райцентрах проживают в общей сложности более 30 тыс. человек, которые получили новые цифровые возможности: покрытие сети заметно выросло, а мобильный интернет в отдельных локациях стал быстрее на 30%.

Территории, где прошел апгрейд сети, находятся в северной части Нижегородской области, в сотнях километрах от областного центра. В Урене и Шахунье находятся густые леса, переходящие в тайгу. Эти места, богатые грибами и ягодами, притягивают грибников, рыболовов и экотуристов.

В Варнавине путешественников привлекает Ветлуга — одна из самых красивых рек Нижегородской области. Здесь отличная рыбалка и излюбленные маршруты байдарочников. Любители старины едут сюда за вдохновением – известно, что именно на варнавинской земле поэт Николай Рубцов вдохновился местными легендами и создал лесную сказку «Разбойник Ляля».

Новые возможности мобильного интернета помогут жителям и туристам оперативно построить нужный маршрут в навигаторе, отправить фото в соцсети или запустить прямой эфир.

Апгрейд добавил скоростей мобильному интернету в поселке Лужайки и в рабочем поселке Сява – оба населенных пункта входят в состав городского округа Шахунья. В зону действия обновленных телеком-объектов вошли жилые дома, учреждения здравоохранения, школы и детсады. Кроме того, связисты установили на действующую базовую станцию в северной части Шахуньи дополнительное оборудование, работающее в высокочастотном диапазоне.

Модернизация телеком-инфраструктуры прошла также в западной части Уреня и в центре Варнавина. Эти мероприятия позволили ускорить передачу данных в среднем на 30% и увеличить ёмкость сети, а это значит, что местные жители еще комфортнее смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами: записаться к врачу или получить медицинскую консультацию, оплатить покупки, учиться и работать онлайн, посмотреть любимый сериал и пообщаться с близкими.

«Мы видим, как растёт потребность в качественной связи и мобильном интернете. Например, за год количество умных устройств в сети «МегаФона» в регионе выросло на 17%, а по темпам роста этого показателя впереди оказались именно города и поселки севера области. Поэтому мы развиваем сеть и там, где плотность населения значительно ниже средней по региону. Сейчас скорости мобильного интернета в местах проведения инфраструктурных работ могут достигать 50 Мбит/с — с такими значениями можно с лёгкостью загружать тяжёлые файлы, вести деловые переговоры онлайн и решать любые другие цифровые задачи», — отметил Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области.

В целом с начала года в Нижегородской области было построено и модернизировано рекордное количество базовых станций «МегаФона» — более 600.