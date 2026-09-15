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МТС усилила сеть LTE в Щиграх Курской области отечественными базовыми станциями

Компания МТС запустила российские площадки «Иртея» в городе Щигры на востоке Курской области. Установка отечественного телеком-оборудования позволила улучшить голосовую связь и увеличить скорость мобильного интернета более чем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули российскую сеть LTE для 14 тыс. жителей города. Новое покрытие появилось в районе жилой застройки по улицам Лазарева, Курская, Новая Курская, Макарова и др. Отечественная сеть МТС охватила промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты торговли, а также социальные учреждения: поликлиники, школы, дом культуры, музей.

Теперь жители города могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами, банковскими приложениями, платформами для обучения и работы онлайн. А для бизнеса обновление телеком-инфраструктуры станет надежным фундаментом для внедрения современных цифровых решений.

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«Щигры – уникальное место с богатой историей. Отсюда вышли известные в стране конструкторы и ученые. Город тесно связан с освоением Курской магнитной аномалии и развитием промышленного производства в регионе. При этом у щигровцев сильные позиции и в сельском хозяйстве: в районе успешно работают фермерские хозяйства и крупные агропредприятия. Расширение отечественной сети позволит создать здесь надежную основу для развития высокотехнологичных сервисов для бизнеса, таких как видеоаналитика, интернет вещей, облачные технологии», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Первые отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области МТС запустила в начале 2026 г. Российское оборудование установлено на юго-востоке региона в населенных пунктах Пристенского района и обеспечивает мобильной связью и скоростным интернетом около 2000 курян.

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