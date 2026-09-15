Мурманчане стали активнее использовать ИИ на рабочих встречах

Компания МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций и обучения «МТС Линк» проанализировала деловую активность северян летом 2026 г. Мурманская область в целом показала снижение количества онлайн-мероприятий из-за сезона отпусков, при этом был зафиксирован значительный рост спроса на ИИ-инструменты во время рабочих созвонов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Так, по сравнению с летом 2025 г. в июне-августе 2026 г. мурманчане в два раза чаще обращались к помощи ИИ-ассистента, который отвечает на вопросы и может напомнить, что обсуждалось на встрече, какие решения приняли коллеги, какие задачи взяли в работу. Также среди делового сообщества Кольского Заполярья отмечается рост популярности функции саммаризации, благодаря которой можно сделать резюме встречи и отправить всем участникам на почту.

Самыми активными пользователями отечественной платформы в Мурманске в июне-августе 2026 г. стали учреждения госсектора, а также предприятия и организации из сферы образования, ИТ и промышленности. Также летом 2026 г. онлайн-встречи чаще проводили компании из финансовой сферы и услуг для бизнеса.

«Пользователи платформы в Кольском Заполярье стали чаще делегировать рутинные задачи искусственному интеллекту. Мы видим, что даже традиционный летний спад активности не помешал качественному развитию цифровой культуры в регионе. Заполярный бизнес и госучреждения уходят от формата простых онлайн-созвонов к «умным» встречам. ИИ-аналитика проведенных переговоров помогает сотрудникам оставаться в едином информационном поле и оперативно передавать дела коллегам без потери важных деталей», — отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.