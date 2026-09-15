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«М.Видео» расширяет партнерскую логистическую инфраструктуру пунктами выдачи «Магнита»

«М.Видео» объявляет о запуске доставки онлайн-заказов в пункты выдачи магазинов «Магнит». На первом этапе покупателям «М.Видео» станут доступны около 5000 точек получения заказов разного формата в 24 регионах России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Сегодня покупателю важно не только то, как быстро будет доставлен заказ, но и насколько удобно встроить его получение в привычный ритм жизни. Поэтому мы смотрим на логистику шире классической модели «магазин — покупатель» и развиваем партнерства с компаниями, инфраструктурой которых люди пользуются каждый день. Возможность забрать заказ «М.Видео» одновременно с привычным походом за продуктами делает получение товаров проще и позволяет избежать отдельной поездки в магазин или ожидания курьера. Инфраструктура «Магнита» расширяет сеть уже действующих точек выдачи заказов: сотен собственных магазинов от Калининграда до Владивостока, 50 000 ПВЗ и постаматов СДЭК, «Яндекс Маркет» и 5post, а также более 850 партнерских ПВЗ под брендом «М.Видео». Ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский и логистический контур, а также в достижении оптимального баланса между розничной сетью, партнерскими ПВЗ и сервисом доставки. В результате мы выстраиваем единую омнибус канальную модель, в которой покупатель получает доступ к широкому ассортименту «М.Видео» и сам выбирает наиболее удобный способ и место получения заказа».

При оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении «М.Видео» покупатель сможет выбрать подходящий пункт выдачи «Магнит Пост» на карте и забрать товар после его поступления. Срок доставки составит от одного до пяти дней в зависимости от региона.

На старте проект охватит 24 региона России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский и Пермский края, Нижегородскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области, Татарстан, Башкортостан и другие регионы. География проекта распространяется от центральной части России и Северо-Запада до Урала и Сибири.

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В дальнейшем «М.Видео» планирует последовательно расширять географию доставки через каналы «Магнита». Новые точки будут подключаться с учетом действующей логистической инфраструктуры Компании и других доступных способов получения заказов, чтобы партнерская сеть эффективно дополняла существующие каналы доставки и была востребована покупателями.

Партнерство с «Магнитом» продолжает развитие логистической инфраструктуры «М.Видео». Оформленные на сайте и в мобильном приложении компании заказы уже доступны к получению через партнерские сети СДЭК, «Яндекс Маркета» и 5Post. В рамках сотрудничества со СДЭК покупателям доступны более 5,5 тыс. пунктов выдачи и свыше 2,8 тыс. постаматов в 4 567 населенных пунктах России, а партнерство с «Яндекс Доставкой» охватывает более 15 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» в 60 регионах страны. Параллельно «М.Видео» развивает собственную партнерскую сеть ПВЗ под брендом Компании, которая сегодня насчитывает уже более 850 точек. Таким образом, «М.Видео» последовательно объединяет собственную и партнерскую инфраструктуру, расширяя географию доставки и количество доступных покупателям способов получения заказов.

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