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«Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» с контентом о кино и сериалах

«Одноклассники» запустили новый тематический раздел «Киноклуб». В нем собраны материалы о кино и сериалах: об актуальных кассовых релизах, проектах онлайн‑платформ и премьерах российских телеканалов. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

В «Киноклубе» пользователи могут смотреть тематические клипы и читать лонгриды и посты. В разделе представлен только лицензионный контент, который проходит модерацию площадкой. Его публикуют официальные группы кинодистрибьюторов и онлайн‑кинотеатров, а также профильные медиа и авторы, которые ведут блоги в ОК о кино и сериалах.

Раздел в первую очередь ориентирован на авторов и правообладателей: контент в нем формируется алгоритмически и подбирается под персональные интересы пользователей, а авторы, которые регулярно публикуют материалы о кино и сериалах, получают дополнительную возможность нарастить охваты и вовлечение благодаря новой витрине на платформе.

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«По нашим внутренним данным, 45% аудитории ОК проявляют интерес к контенту о кино и сериалах, и потенциал роста у этой тематики большой. Мы запустили “Киноклуб”, чтобы пользователям было проще находить лицензионные материалы от проверенных источников, а авторам и правообладателям – быстрее выходить на свою аудиторию и получать дополнительные охваты за счет алгоритмической выдачи», –– сказала Евгения Воронина, руководитель направления по работе с медиа и киноконтентом в ОК.

«Одноклассники» планируют развивать «Киноклуб» и расширять возможности раздела для авторов и партнеров.

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