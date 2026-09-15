Ozon запустил режим «Лайкзон»

Ozon представил новый режим «Лайкзон» — отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой аудитории. Тематические подборки формируются с учетом возраста и интересов пользователя, а яркий дизайн с эмодзи и обращением на «ты» делает процесс выбора более вовлекающим. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта, включить и выключить его можно в профиле — как авторизованным, так и неавторизованным пользователям.

Ключевая особенность «Лайкзона» — функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным.

«Уже сегодня миллионы юных пользователей ищут товары на Ozon. Это поколение, которое задает тренды, через несколько лет их мнение будет определять то, как миллионы людей будут делать покупки. «Лайкзон» дает им возможность безопасно изучать ассортимент и открывать для себя новое в привычном формате: со скроллами, лентой и игровыми механиками», — сказала Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon.

Среди игровых механик — режим свайпов: пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. На основе этих действий рекомендации становятся более точными и персонализированными.

Особое внимание уделено безопасности. Поэтому в режиме недоступны товары категории 18+ и некоторые другие категории. Это позволяет создать комфортную среду, в которой юный пользователь может изучать ассортимент.