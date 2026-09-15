Время просмотра азиатского контента на Rutube продолжает расти

Азиатская культура уже давно стала заметной частью современной молодежной медиасреды: аниме, дорамы и контент из Китая формируют сообщества, влияют на визуальные тренды, музыку и интерес к культуре других стран. Отсюда и итоги первого полугодия 2026 г.: время просмотра китайского контента на Rutube выросло на 11%, а аниме и дорам на 13% год к году. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»

При этом растет и аудитория самого Rutube в странах Азии. Во II квартале 2026 г. совокупная аудитория платформы в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Монголии, Южной Корее и на Тайване увеличилась на 37% по сравнению с I кварталом 2026 г., а количество просмотров на 19%. Особенно заметная динамика была зафиксирована в Китае, где аудитория выросла на 49%, и на Тайване — на 102%.

Китайский контент

Время просмотра подтвержденного китайского контента на Rutube увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Количество просмотров выросло на 7%, а объем доступного на платформе контента, произведенного в Китае, — на 7%.

Особенно заметная динамика наблюдалась в I квартале 2026 г. Количество просмотров китайского контента выросло на 18% год к году, а время просмотра — на 20%.

Аниме и дорамы

По итогам первого полугодия время просмотра аниме и дорам увеличилось на 13%, а количество просмотров — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Объем доступного контента в этом сегменте вырос на 16%.

Во II квартале 2026 г. рост времени просмотра аниме и дорам ускорился: показатель увеличился на 18% год к году.