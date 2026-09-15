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Wildberries запускает первый этап новой программы лояльности

Wildberries (входит в группу RWB) запустила первый этап новой программы лояльности для покупателей. Функционал уже доступен для части пользователей. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Программа станет новым инструментом поощрения лояльности покупателей маркетплейса. Пользователи смогут получать дополнительные преимущества за покупки и активность на платформе. В дальнейшем набор доступных возможностей и привилегий будет расширен.

Одновременно программа лояльности создаст новые возможности для продавцов маркетплейса. Она позволит предпринимателям выстраивать полноценный операционный маркетинг внутри маркетплейса: работать с лояльностью своей аудитории, стимулировать повторные покупки и управлять продажами с помощью новых инструментов взаимодействия с покупателями.

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«Мы хотим, чтобы программа лояльности стала для покупателей не просто еще одним способом получить выгоду от покупок, а полноценной частью пользовательского опыта Wildberries. При этом для продавцов это новый набор инструментов для работы со своей аудиторией и управления продажами. Сейчас мы пробуем первые механики на части пользователей, анализируем их поведение и обратную связь. По итогам сбора обратной связи будем развивать программу и открывать новые возможности как для покупателей, так и для предпринимателей», — отметили представители RWB.

По мере готовности новых этапов компания расширит возможность принять участие в программе на всех покупателей в России.

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