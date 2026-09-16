2ГИС запустил доставку посылок

В 2ГИС теперь можно отправить посылку — прямо в приложении. На экране построения маршрута появился раздел с доставкой: сервис покажет предложения разных логистических компаний, минимальную стоимость и время, когда отправление заберут и доставят — курьером или через пункты выдачи. Остается сравнить варианты по цене и срокам и оформить подходящий в пару кликов. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Чтобы отправить посылку, нужно построить маршрут и выбрать «Доставка». 2ГИС покажет варианты от логистических сервисов. Выбрав подходящий, пользователь переходит по кнопке «Заказать» в приложение компании. Адреса и пункты выдачи уже прописаны и там — повторно вводить их не нужно.

Сейчас в 2ГИС доступны три логистических сервиса: СДЭК, «Яндекс Доставка» и versta.io, в дальнейшем список партнеров будет расширяться. Можно отправить посылку как по своему городу, так и в другой населенный пункт России или страну ближнего зарубежья — например, в Казахстан, Белоруссию, Армению и Кыргызстан.

«Мы добавляем в 2ГИС доставку, чтобы геосервис помогал решать еще больше повседневных задач. Пользователю не нужно переключаться между приложениями и вводить адреса заново — достаточно построить маршрут, сравнить предложения разных сервисов и выбрать подходящий вариант по цене и срокам. Мы стремимся, чтобы у пользователей был максимально широкий выбор, а 2ГИС становился удобным городским помощником в самых разных ситуациях», — отметил Иван Максимов, менеджер продукта в 2ГИС.

Функция уже работает в мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android.