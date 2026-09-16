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65% россиян считают, что личный блог может помочь при трудоустройстве

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и новостной платформы «Дзен» выяснили, как россияне относятся к ведению личного блога или канала как части карьерного профиля. По данным исследования, почти четверть (23%) респондентов ведут или раньше вели личный канал. По данным SuperJob, опыт ведения блогов, соцсетей и каналов чаще всего указывают маркетологи, SMM-специалисты, PR-менеджеры, контент-менеджеры и менеджеры маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Блог становится частью карьерного профиля

Большинство россиян считают, что личный блог или канал может усилить позицию кандидата на рынке труда. 37% респондентов считают его преимуществом, но не для всех профессий, 19% уверены, что блог безусловно может стать плюсом при трудоустройстве, еще 8% отмечают, что он особенно полезен на старте карьеры.

Среди тех, кто ведет или раньше вел личный блог, 43% хотя бы раз указывали его в резюме: 15% делают это всегда, еще 28% — в зависимости от вакансии. Почти треть (31%) считает, что блог нужно показывать как отдельное достижение с конкретными результатами: аудиторией, охватами и доходом.

По данным SuperJob, за последние три месяца опыт ведения блогов, соцсетей и каналов чаще всего указывали маркетологи, SMM-специалисты, PR-менеджеры, контент-менеджеры и менеджеры маркетплейсов. В Москве медианные зарплатные ожидания PR-менеджеров с такими навыками составляют 150 тыс. руб. против рыночной медианы 130 тыс. руб. У менеджеров маркетплейсов — 150 тыс. руб. против 135 тыс. руб. Таким образом, у этих специалистов ожидания выше рыночных медиан на 15% и 11% соответственно.

В каких сферах блог помогает карьере

По мнению респондентов, ведение блога помогает в творческих профессиях: дизайне, фотографии, видео, журналистике и смежных направлениях. Этот вариант выбрали 29% участников исследования. Также блог считают полезным для строительно-монтажных работ (23%), финансов и инвестиций (22%), образования (19%), ИТ-специальностей, медицины и психологии — по 16%.

На карьерную ценность блога влияет не только профессия, но и содержание канала. 31% респондентов считают, что преимуществом может стать блог любой тематики, если у него большая аудитория. Еще 24% называют наиболее ценным контент с профессиональной экспертизой, 23% — личный бренд и образ жизни, 18% — обучающие материалы, курсы и разборы.

Как блог влияет на найм и карьерные возможности

Если бы респонденты сами нанимали сотрудника, 28% обязательно посмотрели бы его личный блог или канал. Еще 25% сделали бы это, если должность связана с публичностью или коммуникациями. Среди тех, кто ведет или раньше вел блог, 77% считают, что упоминание канала может положительно повлиять на решение о найме.

Для части авторов личный канал уже становится источником карьерных возможностей. Треть россиян, которые ведут или раньше вели блог, получали предложения о работе или подработке благодаря своему каналу. При этом 40% респондентов готовы рассмотреть запуск блога специально для усиления резюме и карьерных перспектив.

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Отдельно респонденты оценили ситуацию, когда личный канал сотрудника используют в рабочих целях. 37% считают, что работодатель должен дополнительно оплачивать такую активность: в виде бонуса к зарплате или оплаты размещения в канале.

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Место проведения исследования: Москва

Время проведения: сентябрь 2026 г.

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Объект изучения: зарплатные ожидания соискателей с опытом ведения корпоративных блогов, соцсетей, каналов

Объем выборки: 2200 резюме, размещенных на SuperJob в июне-сентябре 2026 г.

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