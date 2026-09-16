CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито»: 40% россиян находили забытые деньги в карманах одежды из прошлого сезона

Аналитики «Авито» провели опрос о сезонном обновлении гардероба. Треть россиян уже приступили к разбору одежды, и большинство уже знают, что хотят докупить. При этом 40% опрошенных хотя бы раз находили в карманах одежды из прошлого сезона деньги, из них 13% — более 5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Семь из 10 россиян планируют провести разбор гардероба осенью. Из них 30% уже находятся в процессе этой задачи, а 41% планируют приступить к ней в ближайшее время. Не собираются проводить ревизию одежды 29% — в основном это мужчины (35%).

Большинство россиян уже знают, что хотят докупить осенью. Так, 59% собираются приобрести обувь, а 50% — джинсы и брюки. Помимо этих вещей, мужчины в основном планируют покупать куртки (51%) и спортивную одежду (29%). У женщин в списке — свитеры и кардиганы (44%), сумки (24%), пальто и тренчи (23%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп присматривается к футболкам и лонгсливам (36% против 24% в среднем), а также к брендовым вещам (20% против 10% в среднем).

При этом 9 из 10 россиян признаются, что иногда покупают что-то не по плану. Заставить отойти от списка опрошенных в основном может очень выходная цена (39%) или большая скидка (29%). Еще 28% могут позволить себе спонтанную покупку, если этой вещи давно не было в гардеробе, а 24% — если она хорошо вписывается в стиль.

Молодые люди 18-24 лет чаще других могут сделать незапланированную покупку, если встретят необычную вещь с уникальным дизайном (22% против 16% в среднем), или если захотят полностью повторить какой-то понравившийся образ (20% против 11% в среднем). Также они чаще следуют рекомендациям блогеров или знакомых (9% против 5% в среднем).

Потратить на обновление осеннего гардероба опрошенные в среднем планируют 21 тыс. руб. При этом мужчины закладывают бюджет в среднем на 23% больше, чем женщины. Уложиться в 10 тыс. руб. хотели бы 43% россиян — так отвечали 38% мужчин и 47% женщин. Еще 28% готовы потратить от 10 до 20 тыс. руб., 18% — от 20 до 50 тыс. руб., а 8% — еще больше.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Обновить гардероб можно заметно дешевле с помощью ресейла. По данным «Авито», в зависимости от бренда, категории и состояния вещи при покупке «с рук» можно сэкономить в среднем 30-45% стоимости аналогичных товаров в новом состоянии без существенных компромиссов в качестве.

При этом разбор гардероба не всегда приносит только траты. 40% опрошенных хотя бы раз находили в карманах одежды забытые деньги. В основном это монеты или небольшие купюры до 500 руб. (39%), но 22% находили до 1 тыс. руб., 26% — до 2 тыс. руб.. А 13% повезло найти более 5 тыс. руб. Помимо денег, россияне нередко находят в карманах одежды из прошлого сезона сладости (11%), наушники (10%), банковские карты (9%), украшения (9%) и ключи (8%).

Примечательно, что 7 из 10 россиян не могут избавиться от некоторых вещей, связанных с воспоминаниями. У 33% это любимая одежда, которая давно не носится, но выбросить ее жалко. У 19% — вещи, напоминающие о важном человеке, а у 16% — одежда с какого-то важного события, например, свадебное платье или костюм.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

И никаких очередей в единственное окно. Старейший российский навигатор мутировал в конкурента «Почты России» и начал доставлять посылки

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще