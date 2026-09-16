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«Авито Авто» запустил ИИ-инструмент для продвижения автомобилей дилеров

«Автохаб» (проект «Авито Авто») запустил «Автопилот продвижения» — новый ИИ-инструмент, который помогает дилерам автоматически распределять рекламный бюджет между автомобилями и получать больше трафика и лидов без увеличения расходов. Система автоматизирует рутинные операции и упрощает ежедневное управление продвижением на платформе. Благодаря новому инструменту, дилеры могут получать до 68% дополнительных целевых контактов без дополнительного бюджета и почти вдвое снизить стоимость лида. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новый инструмент для работы со складом

У дилеров, подключенных к системе «Автохаб», появился инструмент, который упрощает работу со складом — «Автопилот продвижения». Этот инструмент создан для компаний, которые работают с наличием на складе от 50 автомобилей и ежедневно принимают решения о продвижении на «Авито Авто» десятков или сотен объявлений.

Чтобы эффективно распределять рекламный бюджет, необходимо учитывать спрос, актуальность цены, срок экспозиции, ликвидность автомобиля, активность покупателей и конкурентную ситуацию в регионе. Ручная оценка всех этих факторов требует значительных ресурсов и не всегда позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Новый инструмент на базе ML-алгоритмов анализирует склад дилера, определяет объявления с наибольшим потенциалом и подбирает для них оптимальную стратегию рекламного продвижения. Алгоритмы оценивают потенциал каждого объявления — шансы получить звонок, сообщение или другое обращение от покупателя — и распределяет бюджет так, чтобы в первую очередь продвигать наиболее перспективные автомобили.

Как работает «Автопилот продвижения»

Для запуска дилеру достаточно задать дневной бюджет на продвижение. После этого модель анализирует весь склад: наличие автомобилей, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов в регионе. При оценке каждого автомобиля система учитывает цену и ее соответствие рынку, марку, модель, поколение, модификацию, кузов, двигатель, коробку передач, привод и другие технические параметры, а также пробег, количество владельцев и ликвидность. Дополнительно анализируется текущий интерес покупателей: просмотры, добавления в избранное, звонки, сообщения и другие контакты.

На основе этих данных «Автопилот» выявляет наиболее перспективные объявления. В приоритет, например, попадают автомобили, по которым уже формируется спрос: дополнительное продвижение помогает привлечь больше заинтересованных покупателей. Система сопоставляет показатели с конкурентным окружением и определяет оптимальную интенсивность показов в рамках заданного бюджета.

Помимо полностью автоматического сценария на весь склад, дилерам доступна возможность применить ИИ-продвижение для отдельных объявлений или групп автомобилей, сформированных по любым заданным критериям. Например, для продвижения можно выбрать объявления, которые размещены более двух месяцев, или настроить стратегию только для премиальных автомобилей.

Для автомобильных холдингов «Автопилот» позволяет управлять продвижением нескольких дилерских центров: устанавливать отдельные бюджеты для площадок, включать или отключать автоматический сценарий для выбранных ДЦ и сравнивать результаты. Единая отчетность показывает эффективность продвижения и стоимость лида по холдингу и по каждому центру отдельно.

Результаты

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Инструмент уже показал свою эффективность: среди дилеров с наиболее успешным опытом использования нового инструмента, число целевых контактов (звонков и сообщений) выросло в среднем на 68%, а стоимость лида снизилась на 48%.

«Мы развиваем «Автохаб» как технологический инструмент для управления дилерским бизнесом, который помогает принимать решения на основе данных и сокращать объем ручной работы. Задача «Автопилота» — эффективнее распределять бюджет на продвижение: определять приоритетные автомобили и подбирать для них оптимальную интенсивность показов. Это подтверждает потенциал ИИ-инструментов для повышения эффективности продвижения без увеличения расходов», — сказал Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления «Автохаб» в «Авито Авто».

Одной из первых инструмент протестировала автомобильная компания «Прагматика»: в течение семи дней «Автопилот продвижения» работал на пяти локациях, и за этот период стоимость лида снизилась на 23%.

«Внедрение таких решений позволяет автоматизировать часть работы с продвижением и точнее распределять бюджет на основе данных. После успешного тестирования мы масштабировали «Автопилот» на весь склад: при росте инвестиций на 30% число лидов с «Авито» увеличилось на 87%, стоимость лида снизилась на 22%, а продажи выросли на 11%. Положительную динамику мы увидели в разных по масштабу локациях — и в Санкт-Петербурге, и в Мурманске, что позволяет эффективнее управлять продвижением с учетом ситуации и особенностей площадок», — сказала Наталья Патрина, руководитель отдела маркетинга направления «Автомобили с пробегом» компании «Прагматика».

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