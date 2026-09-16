CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация
|

DPD: россияне не готовы к AR-примеркам и роботам-курьерам, но лояльны к помятым коробкам

Компания DPD в России провела исследование потребительских привычек и ожиданий в сфере e-commerce. Данные выявили любопытный парадокс: несмотря на активную цифровизацию ритейла, технологические инновации в доставке пока не находят отклика у покупателей. Об этом CNews сообщили представители DPD.

AR-примерка: технология без аудитории

Сервисы дополненной реальности для виртуальной примерки товаров остаются невостребованными: 60% покупателей ни разу не пользовались подобными решениями. Неожиданным оказалось другое: аудитория старше 45 лет, протестировавшая AR-примерку, оценила ее положительно в 32% случаев — выше, чем молодежь.

Роботы-курьеры: горизонт ожидания — 10 лет

К перспективам роботизированной доставки большинство россиян относятся скептически. 37% полагают, что появления роботов-курьеров придется ждать около десяти лет. Жители региональных центров настроены консервативнее москвичей: 46% против 33%.

ПВЗ против курьеров: региональный разрыв

Пункты выдачи заказов лидируют среди способов получения посылок: их выбирают 62% опрошенных. В городах-миллионниках показатель достигает 74%, тогда как в Москве — лишь 49%. Столичные жители по-прежнему предпочитают курьерскую доставку до двери.

Упаковка и импульсивность: портрет покупателя

Вопреки стереотипам о придирчивости онлайн-покупателей, 92% готовы забрать товар с поврежденной коробкой, если содержимое цело. Женщины чаще учитывают назначение покупки: 54% откажутся от помятой упаковки, только если заказ предназначен в подарок (среди мужчин — 39%).

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?
ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании? Цифровизация

Каждый шестой покупатель признается, что передумывает за время ожидания доставки. Молодежь 18–24 лет наиболее склонна к таким решениям — 27% против 10% среди покупателей старше 45 лет. При этом 50% мужчин неизменно выкупают заказы, тогда как 40% женщин периодически отказываются от покупки на этапе получения.

Отдельный штрих к портрету современного потребителя: 58% покупателей спокойно относятся к курьерам на автомобилях премиум-класса, понимая, что жизненные обстоятельства бывают разными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

И никаких очередей в единственное окно. Старейший российский навигатор мутировал в конкурента «Почты России» и начал доставлять посылки

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще