Количество пользователей ПВЗ Wildberries со смарт-выдачей заказов выросло в шесть раз

С момента запуска в мае 2026 г. количество пользователей смарт-выдачи заказов в ПВЗ Wildberries выросло более чем в шесть раз. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Смарт-выдача позволяет получить заказ самостоятельно, без обращения к менеджеру пункта выдачи. Для этого клиенту достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения Wildberries через специальный терминал — после этого ячейка с заказом автоматически откроется. Формат рассчитан на заказы, размер которых не превышает 60х40х40 см, а стоимость каждой позиции составляет до 50 тыс. руб. включительно.

Самыми популярными товарами, оформленными в ПВЗ со смарт-выдачей, стали позиции из категорий «Красота», «Одежда», «Продукты» и «Канцелярские товары».

Также в рамках глобальной программы автоматизации компания развивает и проект Смарт-ПВЗ. Пункты выдачи полностью автоматизированы и, в отличие от стандартного ПВЗ, в них нет персонала, а работают они круглосуточно: клиенты забирают заказы самостоятельно через терминалы с ячейками в любое удобное время. Примечательно, что процент выкупа товаров в таких пунктах достигает почти 90%, что говорит о доверии клиентов к подобному формату ПВЗ.

«Запуск смарт-технологий — это ответ на запрос покупателей на скорость и удобство получения заказов. Сегодня автоматизированные сервисы уже перестают быть чем-то новым и постепенно становятся частью повседневной жизни — новой реальностью, в которой технологии органично дополняют привычные сценарии. Первые результаты показывают, что автоматизированные способы получения заказов действительно востребованы. Сегодня в Москве работают 17 ПВЗ со смарт-выдачей и 2 Смарт-ПВЗ. До конца года мы планируем увеличить их количество до 20 и 10 соответственно», — отметил директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким.

Выбрать один из автоматизированных способов получения заказа клиенты могут на сайте или в мобильном приложении Wildberries при оформлении заказа.