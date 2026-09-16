МТС полностью покрыла связью Мстихино

МТС запустила новую базовую станцию в деревне Мстихино, расположенной в 10 километрах от Калуги. Благодаря установке нового телеком-оборудования мобильный интернет МТС на скорости до 185 Мбит/с появился территории всего населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мстихино воспринимается уже как часть Калуги, в населенном пункте развита социальная инфраструктура, дорога до областного центра занимает всего 15 минут. Теперь для жителей создан и цифровой комфорт: деревня полностью покрыта связью МТС. Технические специалисты установили оборудование на центральной улице, закрыв «белые пятна» на юге населенного пункта. Калужане могут пользоваться цифровыми сервисами и банковскими приложениями, работать и учиться онлайн из дома, пользоваться развлекательными платформами, например, онлайн-кинотеатрами.

Мобильная связь также покрывает участок федеральной трассы М3, что позволит пользоваться мобильными сервисами в пути от деревни до областного центра.

«Мы активно строим наши базовые станции на территориях, где раньше не было связи МТС. Поэтому данный населенный пункт был приоритетно включен в план развития нашей сети, ведь раньше только у половины деревни был высокоскоростной мобильный интернет. Теперь Мстихино полностью входит в зону покрытия, что актуально для деревни, ставшей уже пригородом Калуги: населенный пункт активно расширяется, строится школа, а вопрос с качественной связью мы закрыли», — сказала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.