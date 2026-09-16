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На «Госуслугах» стартовала запись на бесплатный курс по искусственному интеллекту для учителей

Школьные учителя со всей России могут бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ. Чтобы записаться на программу «Искусственный интеллект в работе учителя», нужно подать заявление на «Госуслугах». В этом году пройти курсы смогут 250 тыс. человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно.

Пройти программу могут учителя с любым опытом работы с нейросетями — от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами. Потребуется учётная запись учителя на «Госуслугах».

Чему можно научиться: создавать иллюстрации, схемы, презентации, аудио и видео к своей теме; генерировать варианты заданий разной сложности; создавать конспекты, планы занятий, подборки примеров и заданий по темам за несколько кликов; делать расшифровку записи занятий и разбор оценок в таблице, готовить черновики сообщений родителям; проверять отобранные для урока материалы на возрастные ограничения; выявлять сгенерированные ИИ работы учеников.

Когда можно приступить к обучению: 1 поток — с 25 сентября по 19 октября; 2 поток — с 9 октября по 2 ноября; 3 поток — с 23 октября по 26 ноября.

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Занятия проходят онлайн в удобное время, продолжительность курса составляет 36 часов. По завершении нужно сдать итоговое тестирование — учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации в электронном виде.

Обучение организуют Минцифры, Минпросвещения и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано «Яндексом».

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