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Talantix запустил звонки через hh.ru: связаться с кандидатом теперь можно прямо из CRM-системы

Talantix добавил возможность звонить кандидатам через hh.ru. Такой способ связи помогает повысить вероятность первого контакта: с первого раза на звонки через hh.ru отвечают 31% соискателей против 9% при звонках с незнакомых номеров. Новая функция стала частью развития единого контура коммуникации с кандидатами внутри Talantix. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Первый контакт — один из этапов подбора, на котором работодателям важно не потерять кандидатов. При звонке HR-специалиста с обычного номера соискатель может не ответить или расценить его как спам, а при использовании мессенджеров ответ часто занимает больше времени из-за медленной или нестабильной связи. В результате рекрутеру приходится повторно пытаться связаться с кандидатом, что может влиять на скорость закрытия вакансии. При этом работодатель уже вложился в привлечение соискателя — например, оплатил размещение вакансии или доступ к базе.

При звонке через hh.ru вызов поступает на номер телефона, указанный в резюме кандидата. Соискатель видит, что с ним хотят связаться по поводу вакансии, и получает push-уведомление. По данным hh.ru, дозваниваемость в этом случае повышается более чем в три раза. Для работодателя это означает больше состоявшихся первых контактов и возможность быстрее переходить к следующим этапам подбора.

«Запуск функции звонков в Talantix — следующий шаг в развитии инструментов коммуникации с кандидатами внутри одной системы. Здесь важно не только наличие самого способа связи, но и то, как он встроен в работу: рекрутер видит специалиста в Talantix и может сразу связаться с ним непосредственно из интерфейса CRM, не переходя в другой сервис и даже не открывая отдельную вкладку. При этом кандидат сразу понимает, по какому поводу с ним связываются. Важно отметить, что вызов поступает с технического номера hh.ru, поэтому номер работодателя не раскрывается, номера не попадают в спам и не блокируются», — сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

В дальнейшем Talantix планирует развить функционал. В карточке кандидата будет сохраняться факт звонка, а также появятся ссылка на запись разговора, его расшифровка и краткое содержание. Это позволит сохранять результаты коммуникации в едином рабочем пространстве.

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Звонки стали логичным этапом развития инструментов коммуникации с кандидатами внутри Talantix. Ранее в CRM появились чат hh для всех соискателей, добавленных с hh.ru: рекрутер может начать диалог непосредственно из Talantix, даже если специалист не прикреплен к конкретной вакансии.

Также Talantix запустил массовые сообщения в чаты hh.ru и «Авито Работы». Теперь рекрутеры могут отправлять сообщения сразу группе кандидатов из CRM — например, при разборе откликов или обращении к специалистам из накопленной базы по поводу новой вакансии.

Таким образом, работа с соискателем постепенно объединяется в одном пространстве: рекрутер может найти специалиста, изучить его резюме, написать ему в чат и позвонить через hh.ru, не переключаясь между системами. Это сокращает количество ручных действий и помогает быстрее переходить от поиска кандидата к непосредственной коммуникации.

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