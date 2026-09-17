МТС добавила гигабитных скоростей новому ЖК в Тамбове

Компания МТС расширила фиксированную сеть в Октябрьском районе на севере Тамбова. В результате установки нового телеком-оборудования возможность подключиться к высокоскоростному гигабитному интернету появилась у жителей ЖК «Вернадский». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули гигабитную сеть домашнего интернета в 14 многоквартирных домах по улицам Научная и Академическая. Доступ к современным цифровым сервисам на гигабитных скоростях появился у 3000 жителей жилого комплекса.

Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют комфортно участвовать в онлайн-конференциях и вебинарах, смотреть фильмы и обучающие видео-лекции в высоком качестве, скачивать и загружать тяжелые файлы. Большая пропускная способность сети дает возможность одновременно подключать к интернету десятки устройств, в том числе обеспечивать бесперебойную работу всех гаджетов «умного дома»: климатической техники и систем безопасности.

«При строительстве гигабитной сети в Октябрьском районе было использовано оборудование отечественного производства. Кроме того, для максимальной надежности связи специалисты МТС проложили резервный контур. В итоге реализация этого проекта позволила расширить зону покрытия гигабитного интернета в региональном центре: сегодня скоростями до 1 Гбит/с могут пользоваться уже 35 тыс. тамбовчан», – сказал директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Летом 2026 г. МТС расширила гигабитную сеть на 7000 жителей микрорайона Олимпийский по улицам Пахотная, Сабуровская и Селезневская. В 2025 г. специалисты МТС развернули сеть высокоскоростного домашнего интернета в новостройках по улицам Мичуринская, Жоголева, Павла Строганова, Савостьянова, Советская, Зои Космодемьянской, Моршанское шоссе, проезду Проектный и др.

Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании или в салоне МТС.