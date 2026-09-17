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На Wildberries теперь можно собирать готовый образ с помощью ИИ-функции «Идеи образов»

Теперь в карточке товара пользователи могут не только изучать отдельную вещь, но и увидеть ее в составе готовых капсул. Благодаря рекомендациям шопинг превращается из простого поиска товара в осознанный выбор образа. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новая функция доступна прямо в карточке товара и решает главную проблему покупателей: что купить и с чем это носить. С ее помощью больше не нужно тратить часы на поиск подходящих друг к другу вещей или гадать, подойдет ли новая покупка к уже имеющемуся гардеробу. Нейросеть делает это за секунды, предлагая до 10 готовых вариантов стилизации образа.

Для того чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо открыть карточку товара и нажать на кнопку «Идеи образов» прямо на главном изображении. В этот момент ИИ-модель анализирует десятки визуальных признаков вещи: ее силуэт, длину и посадку, фактуру ткани, цвет и оттенок, сезонность, стиль, назначение, принадлежность к полу и возрасту. Затем алгоритм перебирает миллиарды возможных комбинаций с другими товарами из ассортимента маркетплейса — одеждой, обувью и аксессуарами — и отбирает несколько лучших, которые образуют гармоничный, цельный сочетающийся образ. Пользователь может выбрать понравившиеся вещи и добавить их в корзину.

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ИИ-модель постоянно актуализирует данные по мере появления новинок, стараясь не повторять одинаковые сочетания и предлагая максимально разнообразные варианты вокруг одной вещи. Это позволяет покупателю увидеть весь ее потенциал и принять более осознанное решение о покупке.

«Идеи образов» уже доступны пользователям мобильного приложения Wildberries, в ближайшее время функция появится и в веб-версии маркетплейса. На старте она работает для более чем 1 млн наиболее популярных товаров в категориях одежды, обуви и аксессуаров, в дальнейшем количество карточек товара с этой функцией будет расти.

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