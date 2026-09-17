В августе объем офлайн-покупок к учебному сезону через «Плати частями» вырос на 75%

Подготовка к учебному году — период повышенной покупательской активности, когда семьи одновременно планируют несколько категорий расходов: от одежды и канцтоваров до техники и дополнительных занятий. Данные сервиса «Плати частями» от Сбербанка показывают, как пользователи распределяли такие покупки в течение августа и какие категории формировали основной объем расходов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анализ проводился на основе обезличенных данных сервиса. В офлайн-выборке учитывались покупки в магазинах семейной одежды и канцтоваров, а также в спортивных и оздоровительных клубах. В онлайн-выборку вошли онлайн-курсы, одежда, обувь и аксессуары, смартфоны и электроника.

В августе объем офлайн-покупок в этих категориях вырос на 75% по сравнению с июлем, онлайн-покупок — на 34%. Основная активность пришлась на вторую половину месяца. При этом 82% офлайн-операций были совершены на сумму до 10 тыс. руб.

Пик покупательской активности пришёлся на конец августа

Объем офлайн-покупок в выбранных категориях в августе достиг 10,4 млн руб. — на 75% больше, чем в июле. Почти 65% августовского объема пришлось на вторую половину месяца, около 38% — только на последние семь дней.

Особенно резко покупательская активность выросла непосредственно перед началом учебного года. В последние дни августа объем офлайн-покупок увеличился почти втрое за два дня и к концу месяца достиг 1,37 млн рублей. Основной вклад в этот рост внесли спортивные и оздоровительные клубы: около 1,1 млн руб. пришлось на эту категорию. В течение месяца также была заметна тенденция к росту объема покупок ближе к выходным.

В онлайн-сегменте активность также усилилась во второй половине месяца. В августе пользователи совершили через «Плати частями» покупки в рассматриваемых категориях на 175,1 млн руб., то есть на 34% больше, чем в июле. На вторую половину августа пришлось 61% этого объема, на последнюю неделю — 31%.

В начале августа объем онлайн-покупок составлял 3,7 млн руб., а к концу месяца вырос до 12,2 млн руб., увеличившись более чем втрое.

Одежда формирует основной объем офлайн-покупок

Крупнейшей офлайн-категорией стала семейная одежда. В августе на неё пришлось около 6,5 млн руб., или 62% всего объема покупок в рассматриваемых категориях. Еще 3,3 млн руб., или 32%, пришлось на спортивные и оздоровительные клубы. Объем покупок канцтоваров составил около 580 тыс. руб.

Основная часть офлайн-операций пришлась на сравнительно небольшие суммы. Из 1,35 тыс. операций в августе 82% были совершены на сумму до 10 тыс. руб. Еще около 14% пришлось на покупки от 10 тыс. до 30 тыс. руб., 4% — на суммы свыше 30 тыс. руб.

Такая структура покупок показывает, что сервис используется в том числе для плановых расходов к учебному сезону, которые можно распределять во времени. Это позволяет клиентам более гибко управлять семейным бюджетом и сохранять часть средств в распоряжении семьи на другие текущие расходы.

В августе начинается рост покупок онлайн-курсов

В августе объем покупок онлайн-курсов с использованием «Плати частями» достиг 118,2 млн руб. — на 52% больше, чем в июле. На эту категорию пришлось около 68% всего объема рассматриваемых онлайн-покупок.

К концу месяца активность в сегменте онлайн-курсов заметно усилилась: если в начале августа объём покупок составлял 2,1 млн руб., то к концу месяца он достиг 10,2 млн руб. — почти в пять раз больше.

На одежду, обувь и аксессуары в августе пришлось ещё 53,7 млн руб., или около 31% общего объёма онлайн-покупок. Смартфоны и электроника сформировали около 3,2 млн руб.

Так, подготовка к учебному сезону выходит за рамки традиционного августовского шопинга. Помимо разовых покупок товаров, пользователи распределяют расходы на услуги, связанные с обучением и развитием. Это формирует несколько моделей сезонного потребления — от подготовки к началу учебного года до долгосрочных образовательных расходов.