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«Яндекс 360» выпустил «Документы» для компьютеров

«Яндекс 360» выпустил десктопную версию «Документов» для Windows, macOS и Linux. Теперь пользователи могут создавать и редактировать текстовые документы и таблицы локально — у себя на компьютере, в том числе без подключения к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Приложение дополняет веб-версию сервиса и позволяет работать с файлами напрямую с рабочего стола.

В «Документах» можно создавать, редактировать и сохранять текстовые файлы и таблицы, настраивать шрифты и оформление абзацев, а также выполнять расчеты с помощью арифметических функций. Приложение поддерживает распространенные форматы текстовых документов — DOCX, а также таблиц — XLSX.

Сейчас десктопная версия ориентирована на индивидуальную работу. Совместное редактирование и возможности искусственного интеллекта пока доступны только в веб-версии «Документов». Позже «Яндекс 360» добавит синхронизацию приложения с «Диском».

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Приложение можно скачать на сайте «Яндекс 360». После входа через «Яндекс ID» пользователь попадает на стартовый экран, где можно создать новый документ или таблицу либо открыть недавние файлы.

Десктопная версия «Документов» входит в личные тарифы «Яндекс 360». Позже приложение станет доступно и корпоративным пользователям.

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