CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Магнит Доставка» увеличила число заказов в дачный сезон

Сервис «Магнит Доставка» подвел итоги дачного сезона. Количество заказов, доставленных на дачи, выросло на 31% по сравнению с прошлым сезоном, до 435,5 тыс., а количество населенных пунктов, где доступна эта услуга, увеличилось до 901 с 806 годом ранее. Лидерами по количеству доставленных заказов стали населенные пункты Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В целом доставку на дачи в этом сезоне обеспечивали более 1,8 тыс. магазинов розничной сети «Магнит». По сравнению с классическим сервисом доставки в городах каждый такой магазин охватывает большую территорию.

В среднем выполнялось более 31,5 тыс. заказов в неделю. Пиковым месяцем по количеству заказов стал август, а в сентябре по мере завершения сезона их число пошло на спад. Время доставки в среднем составило 40 минут, что на 10 минут ниже, чем в прошлом сезоне. Наибольшим спросом у дачников традиционно пользовались овощи, фрукты, вода и мясо.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Магнит Доставка»: «Мы начали активно развивать доставку на дачи с мая 2025 г., и в этом сезоне фиксируем существенный рост числа заказов, что свидетельствует о востребованности этого сервиса. Доставка позволяет дачникам экономить время на поездках за продуктами и избавляет от необходимости везти тяжелые сумки. С расширением географии сервиса еще больше клиентов «Магнит Доставки» могут оставаться с нами, переезжая на дачи в летний сезон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Опальный китайский ИИ получил доступ к данным Уолл-стрит

Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября

«Яндекс» выпустил отечественного «убийцу» Microsoft Office. Он работает даже без интернета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще