«Магнит Доставка» увеличила число заказов в дачный сезон

Сервис «Магнит Доставка» подвел итоги дачного сезона. Количество заказов, доставленных на дачи, выросло на 31% по сравнению с прошлым сезоном, до 435,5 тыс., а количество населенных пунктов, где доступна эта услуга, увеличилось до 901 с 806 годом ранее. Лидерами по количеству доставленных заказов стали населенные пункты Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В целом доставку на дачи в этом сезоне обеспечивали более 1,8 тыс. магазинов розничной сети «Магнит». По сравнению с классическим сервисом доставки в городах каждый такой магазин охватывает большую территорию.

В среднем выполнялось более 31,5 тыс. заказов в неделю. Пиковым месяцем по количеству заказов стал август, а в сентябре по мере завершения сезона их число пошло на спад. Время доставки в среднем составило 40 минут, что на 10 минут ниже, чем в прошлом сезоне. Наибольшим спросом у дачников традиционно пользовались овощи, фрукты, вода и мясо.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Магнит Доставка»: «Мы начали активно развивать доставку на дачи с мая 2025 г., и в этом сезоне фиксируем существенный рост числа заказов, что свидетельствует о востребованности этого сервиса. Доставка позволяет дачникам экономить время на поездках за продуктами и избавляет от необходимости везти тяжелые сумки. С расширением географии сервиса еще больше клиентов «Магнит Доставки» могут оставаться с нами, переезжая на дачи в летний сезон».