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МТС запустила внутреннюю LTE-сеть в торгово-развлекательном центре «Маяк Молл»

МТС завершила строительство сети LTE внутри крупнейшего торгово-развлекательного центра Омска – «Маяк Молл». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Здание ТРЦ «Маяк Молл» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала извне и существенно ослабляют его. Благодаря техническому решению МТС – установке внутри зданий базовых станций и антенн, помогающих «собрать» сигнал – интернет стал доступен в торговых залах, в кинотеатре и на фудкортах, в административно-бытовых помещениях и на парковках.

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Теперь сотрудники и посетители «Маяк Молл» могут с комфортом пользоваться высокоскоростным интернетом – пользоваться банковскими приложениями, читать и смотреть отзывы и обзоры на товары и магазины, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Мы развиваем сеть во всех значимых локациях региона, в том числе – в торговых и бизнес-центрах, гостиницах, промышленных зонах и на производственных объектах. Запуск внутреннего покрытия LTE позволяет быть на связи внутри помещений. Это не только создает комфортные условия для посетителей, но и помогает бизнесу повышать эффективность – использовать системы умного видеонаблюдения и онлайн-кассы», – отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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