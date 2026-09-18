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PRO.ЗОЖ – цифровой проект компании «СОГАЗ-Мед» для поддержки активного долголетия

Во исполнение задач государственной Стратегии развития здравоохранения России до 2030 г. страховая медицинская компания «СОГАЗ-Мед» представляет новый цифровой ресурс – лендинг PRO.ЗОЖ. Проект создан, чтобы помочь каждому найти удобный путь к хорошему самочувствию, крепкому здоровью и активному долголетию. Об этом CNews сообщили представители «СОГАЗ-Мед».

«Роль страховой организации в системе ОМС с каждым годом расширяется. Мы остаемся защитниками прав граждан на доступную медицинскую помощь, при этом становимся навигаторами здоровой жизни через просвещение и мотивацию. В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» к 2030 году доля ведущих здоровый образ жизни должна вырасти до 13,6%. Страховые компании – ключевое звено в достижении этого показателя. Для этого мы используем как привычные форматы (индивидуальные приглашения на диспансеризацию, публикации в СМИ, мероприятия), так и новые цифровые инструменты», – сказал Д.В. Толстов, генеральный директор страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед».

Внедрение технологий сбережения здоровья требует современных способов подачи информации.

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«Важно поддержать человека в его стремлении жить долго и активно. Здоровье не должно быть сложным квестом или поводом для тревоги. Мы верим: когда информация подана интересно и понятно, желание заботиться о себе появляется само собой. Мы убрали информационный шум, собрали только проверенные данные от экспертов, добавили вдохновляющий визуальный ряд и пошаговый план. Это поможет большему числу людей начать новую здоровую жизнь уже сегодня», – сказал глава страховой компании.

Проект PRO.ЗОЖ объединяет медицинские знания и рабочие жизненные советы. Четкая структура лендинга позволяет выстроить индивидуальную траекторию оздоровления: Основы ЗОЖ: преимущества здоровых привычек для поддержания базового ресурса организма; Рациональное питание: полезный рацион без строгих диет и секреты перекусов для продуктивной работы; меры по борьбе с ожирением начиная с детского возраста; Физическая активность: влияние спорта на организм и выбор адекватной нагрузки с учетом состояния здоровья; Психология и ментальное здоровье: приемы саморегуляции для снятия стресса, улучшения сна и быстрого восстановления сил; Путь к долголетию: важность регулярных медосмотров и возможности Центров медицины здорового долголетия. По полису ОМС здесь можно бесплатно пройти комплексное обследование, оценить риски преждевременного старения и получить персональные рекомендации врачей.

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