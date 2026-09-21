«Аптека.ру» запустила для клиентов ИИ-ассистента на базе Yandex AI Studio для быстрого поиска безрецептурных лекарств

В онлайн-сервисе «Аптека.ру» заработал ИИ-ассистент на основе Yandex AI Studio. Он помогает покупателям быстрее искать безрецептурные лекарства по бренду или описанию симптомов. Ассистент обрабатывает поисковый запрос пользователя, находит подходящие товары в каталоге, объясняет различия между ними, показывает цены и дает ссылки на онлайн-заказ. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По результатам тестирования на 20% аудитории оказалось, что пользователи, которые изучают ответы ИИ-ассистента, приобретают на 25% больше товаров, чем те, кто не пользуются его подсказками, а конверсия в заказ у таких клиентов возросла на 77%. Решение уже доступно всей аудитории сайта — около 12 млн пользователей, а в октябре его запустят и в мобильном приложении.

Пользователь может указать конкретный препарат, например название или бренд, либо сформулировать запрос в свободной форме — например, описать симптом. В этом случае ассистент помогает найти товары, соответствующие запросу, но не ставит диагнозы и не назначает лечение. Ответ формируется на основе описаний товаров и статей «Аптека.ру», на источники приводятся ссылки.

Ассистент не подбирает рецептурные препараты. В ситуациях, когда для решения вопроса нужна медицинская консультация, рекомендует обратиться к врачу. Решение не имеет доступа к персональным данным.

Технологической основой решения стала Yandex AI Studio. Для разных сценариев используются YandexGPT и открытые модели из каталога. Базу знаний ассистента формирует Vector Store. В сервисе хранятся данные о товарах и статьи «Аптека.ру», которые обновляются практически в реальном времени. Сейчас в базе около 100 тыс. товаров с полными описаниями и более 6 тысяч статей. Для получения актуальной информации о наличии и стоимости товаров ассистент обращается к системам «Аптека.ру» через MCP-серверы непосредственно во время формирования ответа.

В проверке качества ответов в поисковой выдаче участвовали эксперты «Аптека.ру» — сотрудники-провизоры с многолетним опытом работы.

«Yandex AI Studio обеспечила для нашего проекта готовые компоненты: уже развернутые модели, обвязку для ИИ-агента, хранилище данных, подключение инструментов. Оставалось наполнить решение данными из обширной базы знаний, и нам удалось сделать готовое решение, удобное для пользователей. В результате мы видим кратный рост регистраций новых пользователей, заметный рост конверсии, а также увеличение числа разных позиций в заказе и его объема — люди берут больше товаров, в том числе тех, которые сами бы не нашли», — сказал Артем Зибарев, руководитель отдела разработки apteka.ru, АО НПК «Катрен».