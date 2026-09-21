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МТС запустила денежные переводы на платежные карты «Белкарт» в приложении «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске денежных переводов для физических лиц на карты платежной системы «Белкарт» через мобильное приложение «Мой МТС». Эти карты принимаются во всех торговых точках с безналичной оплатой в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

У пользователей приложения «Мой МТС» появилась возможность совершать быстрые переводы без комиссии на карты белорусской платежной системы «Белкарт». «Белкарт» – национальная платежная система Белоруссии. В обращении находится более 9 млн карт «Белкарт», что сопоставимо с численностью населения Белоруссии.

Такие переводы позволят беспрепятственно россиянам оплачивать покупки с местных карт при посещении Белоруссии, либо переводить средства находящимся в республике друзьям или родственникам.

«МТС расширяет возможности для переводов на зарубежные платежные карты. В 2026 г. туристический поток из России в Беларусь показывает беспрецедентный рост. Теперь пользователи приложения «Мой МТС» могут перевести средства себе, родственникам или друзьям на белорусские карты. Беларусь – одно из главных туристических направлений для россиян в ближнем зарубежье, а в последнее время все больше набирают популярность шопинг-туры в эту страну», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Перевести средства на карты «Белкарт» с помощью «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в российских рублях с конвертацией в белорусские рубли. Средства поступают в течение нескольких минут. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная – 560 тыс. руб. Максимально за месяц можно перевести также 560 тыс. руб.

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Для совершения перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «За рубеж», найти Белоруссию, выбрать счет списания и валюту – рубли, указать необходимую сумму и номер банковской карты получателя.

Войти в приложение «Мой МТС» можно с помощью номера телефона любого российского оператора.

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