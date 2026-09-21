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Новое приложение «СберИнвестиций» доступно в App Store

Владельцы iPhone теперь могут установить новую версию приложения «СберИнвестиции» — в App Store она представлена под названием «Сияние». Ссылка на скачивание размещена на официальных ресурсах Сбербанка. В банке рекомендуют установить приложение как можно скорее, поскольку время его доступности в магазине может быть ограничено. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе обновления — свежий взгляд на работу с портфелем. В приложении также появились дополнительные инструменты для анализа рынка, упростился ряд операций. Пользователи могут круглосуточно обращаться в поддержку.

Теперь структура вложений, их динамика и распределение по отраслям представлены в четырех разделах. «Активы» показывают состав портфеля и долю каждого инструмента, «Движения» — бумаги с максимальным ростом и снижением, «Отрасли» — распределение капитала по секторам экономики, «Счета» — данные по брокерским счетам и ИИС. Такое представление помогает оценить общую картину и подробнее изучить отдельные составляющие портфеля.

Рядом отображаются избранные и недавно просмотренные инструменты — к ним можно возвращаться без повторного поиска. Состав и порядок блоков на экране можно настроить под свои задачи, разместив наиболее востребованную информацию на первом плане.

В разделе «Рынок» появился скринер акций — инструмент для отбора компаний по заданным параметрам. Карточки облигаций дополнены рейтингом выпуска и другими ключевыми характеристиками. Свечные графики теперь можно масштабировать, чтобы подробнее анализировать изменение стоимости инструмента за выбранный период.

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Приложение также позволяет перевести ценные бумаги по СБП, заказать справки по индивидуальному инвестиционному счету и получить документы об убытках. Эти функции собраны в разделе «Профиль», где пользователи могут выбрать нужную операцию или оформить запрос на документы.

В разделе «Помощь» круглосуточно доступна служба поддержки. Здесь можно получить консультацию по работе приложения и при необходимости дополнить свой вопрос скриншотом. В этом же разделе собраны ответы на вопросы об инвестиционных продуктах и операциях.

Максим Чекмарев, директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка: «В новой версии мы сделали акцент на том, чтобы инвестору было проще видеть общую картину по своим активам и быстрее принимать решения. Обновленный портфель помогает оценить его структуру, динамику и распределение по отраслям, а новые инструменты расширяют возможности для анализа рынка и проведения операций. При этом все основные сервисы, включая документы и круглосуточную поддержку, всегда под рукой. Приложение уже доступно в App Store, поэтому владельцам iPhone лучше не откладывать установку».

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