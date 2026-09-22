«Андромеда» открывает студентам финансовых специальностей доступ к профессиональному терминалу

Информационно-аналитическая платформа «Андромеда» открывает бесплатный доступ для студентов Финансового университета при Правительстве России, Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ и участников проекта The Experts: School of Finance. Более 500 студентов и преподавателей профильных направлений бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также выпускники получат те же инструменты и данные, с которыми работают профессиональные участники рынка.

Это не демоверсия и не учебный симулятор. Участники программы получат полноценный доступ к платформе «Андромеда»: рыночным данным в режиме реального времени, консенсус-прогнозам ведущих аналитических домов, «живым» финансовым моделям публичных компаний, которые пересчитываются каждые 15 минут с учетом макропараметров и изменения цен на сырьевых рынках, инструментам для анализа акций, облигаций и сырьевых активов, а также сервису Smart News, который сортирует и персонализирует поток новостей по отобранным параметрам. Работа на терминале позволит студентам самостоятельно делать финансовый анализ – формировать гипотезы, проверять их на данных и учиться принимать инвестиционные решения.

После ухода международных аналитических платформ российские вузы оказались без современного инструментария для практической подготовки студентов. «Андромеда» начала сотрудничать с университетами еще на стадии MVP в 2025 г. Программа сотрудничества охватывает не только действующих студентов, но и специалистов на старте карьеры (с дипломом не ранее 2025 г.) — тех, кому профессиональный инструментарий особенно важен для перехода от академической подготовки к работе на рынке.

Дмитрий Глушаков, генеральный директор АО «Эйлер Аналитические Технологии» (основатель информационно-аналитической платформы «Андромеда»): «Лучший аналитик – не тот, кто знает больше формул, а тот, кто умеет задавать правильные вопросы к данным и не бояться собственных выводов. Именно этому учит работа с реальным инструментом на реальных данных. Мы хотим, чтобы студенты приходили в индустрию уже с этим навыком, а не осваивали его первые два года на рабочем месте».

Сергей Переход, доцент Кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга, заведующий лабораторией «Фининвест» Финансового университета при Правительстве России: «Современная подготовка специалиста по финансовым рынкам предполагает серьезную математическую и количественную составляющую. Студенту недостаточно увидеть готовый показатель или аналитический вывод — он должен понимать, как он получен, уметь самостоятельно построить модель, провести расчеты, сформулировать и проверить гипотезу на реальных данных, а затем корректно интерпретировать результат. Именно поэтому особенно важно давать студентам доступ не к учебным симуляторам, а к профессиональной информационно-аналитической среде. В лаборатории «Фининвест» мы последовательно развиваем именно такой подход: соединяем фундаментальную подготовку по финансовым рынкам с количественными методами, моделированием и прикладной аналитикой. Доступ к платформе «Андромеда» расширяет эти возможности и позволяет студентам работать с тем же массивом рыночной информации и аналитическими инструментами, которые используются в профессиональной среде. В результате сокращается разрыв между изучением финансовых моделей в аудитории, самостоятельными расчетами и их реальным применением на финансовом рынке».

Ирина Ивашковская, профессор, руководитель Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательных программ «Корпоративные финансы» и «Магистр аналитики бизнеса»: «Для Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ важно, что работа с данными для студентов – это привычная среда, а не абстракция. Мы уже апробировали данную платформу с магистрами практико-ориентированных программ. Интеграция платформы «Андромеда» дала мгновенный и измеримый результат: студенты магистерских программ «Корпоративные финансы» и «Магистр аналитики бизнеса» активно используют данные и инструменты платформы для проектной работы и исследований. Только на данных платформах студенты уже выполнили более 40 проектов в области корпоративных финансов по анализу российских компаний. Это показывает, что мы выпускаем специалистов, которые не только умеют говорить с рынком на одном языке, но и находить интересные аналитические решения с помощью полноценных массивов данных».

Руслан Ахмедзянов, соруководитель The Experts: «Сильная профессиональная подготовка сегодня — это не только знание финансовых моделей и методов анализа, но и умение применять их к реальным данным. Поэтому мы стремимся выстраивать обучение так, чтобы студенты как можно раньше сталкивались с инструментами, близкими к тем, что используются в индустрии.

Сотрудничество с платформой «Андромеда» дает студентам School of Finance и School of Quants возможность работать с актуальными рыночными данными, анализировать компании и финансовые инструменты, формировать и проверять собственные гипотезы. Такой опыт помогает сократить дистанцию между учебными задачами и профессиональной средой и позволяет выпускникам приходить в индустрию уже с пониманием того, как устроена реальная аналитическая работа».