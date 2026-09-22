ИИ-ассистент «Контур.Фокуса» теперь отвечает о компаниях в чате

Теперь в «Фокусе» можно получать данные о компаниях через чат с ИИ-ассистентом. Достаточно написать вопрос – умный помощник не просто найдет нужные сведения, а проанализирует их и покажет, на что важно обратить внимание. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Скорость принятия решений – одно из главных конкурентных преимуществ в бизнесе. Когда нужно проверить контрагента перед сделкой, ответ нужен быстро. Диалоговый режим позволяет получить информацию прямо в чате — без переключения по разделам. Это удобно и для опытных пользователей, которые ценят время, и для тех, кто еще только осваивает навигацию в сервисе.

ИИ-ассистент покажет регистрационные данные из ЕГРЮЛ — например, когда в компании менялся директор, или кто входит в состав учредителей. Расскажет про финансовые показатели: выручку, прибыль и другие данные. Разберется в арбитражной истории: назовет количество дел, роли компании и суммы требований.

Ранее в «Фокусе» появились ИИ-анализ договоров с контрагентами, который позволяет сократить время изучения документа до 10 минут, сравнение поставщиков, а также ИИ-отчет о компании с оценкой рисков сотрудничества.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «В проверке контрагентов время — критический фактор. Задержка на этом этапе тормозит всю сделку. Поэтому важно, чтобы сервис не только показывал данные в удобном формате, а сразу помогал с решением. ИИ-ассистент сопоставляет данные, анализирует их и формулирует выводы: на что обратить внимание, где риски, что стоит проверить глубже. Достаточно задать вопрос — и можно сосредоточиться на главном».