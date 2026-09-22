Исследователи выяснили, как россияне взаимодействуют с ИИ при поиске информации в интернете

Искусственный интеллект и классический поиск перестали существовать по отдельности, став частями одного пользовательского маршрута. Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и Online Market Intelligence провели исследование пользовательского поискового опыта в российском сегменте интернета. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Как показали результаты исследования, пользователи в России уже воспринимают ИИ-ответ в выдаче как естественную часть поиска и используют его наравне с привычным списком ссылок. При этом на рынке самостоятельных нейросетей (отдельных чат‑ботов) уверенно лидирует «Алиса AI» от «Яндекса» — ее регулярно используют 40% опрошенных.

Поиск остается одной из самых популярных точек входа в интернет: 74% пользователей начинают решение повседневных задач со страницы поисковика. Но привычной модели «запрос — список ссылок» уже недостаточно. Почти каждый второй пользователь решает свои задачи, читая поисковый ИИ-ответ прямо в выдаче. За год этот сценарий закрепился: 34% пользователей стали чаще его использовать, а 27% — регулярно задают ИИ уточняющие вопросы. Изменений в своем поведении не заметили только 26% респондентов.

Инструменты не конкурируют, а гармонично распределяются между разными типами задач. Классический поиск сохраняет позиции там, где нужно найти конкретный объект: при выборе товара или услуги его используют 33% респондентов. При поиске точного факта ИИ-ответ почти догнал классическую выдачу — 30% против 31%.

Там, где информацию нужно не просто найти, но и обработать, преимущество ИИ в поиске становится очевиднее. При ответе на вопрос с множественными вариантами сценариев, для анализа документов ИИ выбирают 27% пользователей, для разбора сложной темы — 26%. С творческой или нестандартной задачей 23% сразу идут в отдельный ИИ‑чат. Если задача требует глубокой проработки, 18% участников исследования отметили, что открывают отдельный чат заранее.

«ИИ не становится заменой поиску, а логично встраивается в пользовательский путь. Пользователь начинает с запроса, получает собранный ответ и при необходимости уточняет детали. Поиск эволюционирует не от ссылок к ИИ, а от поиска информации к решению задачи», – сказала Татьяна Соколова, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.

На рынке самостоятельных нейросетей уверенно лидирует «Алиса AI». Ее знают 97% респондентов — это больше, чем любую другую нейросеть. Хотя бы раз «Алисой» пользовались 82% респондентов, а регулярно обращаются к ней 40% пользователей. Пользователи чаще всего доверяют «Алисе» поиск информации и объяснение сложных тем.

При этом «ГигаЧат» опередил ChatGPT по уровню узнаваемости: 84% и 86% — соответственно. Однако, несмотря на ограничения и перебои в работе зарубежных сервисов в России, по опыту пользователей ChatGPT пока опережает «ГигаЧат»: 54% против 49%. В доле регулярной аудитории разрыв составляет 16% и 12% соответственно.

Меняются и маршруты использования ИИ. Главным сценарием пока остается поиск и сбор информации — его называют 48% участников исследования. Респонденты готовы доверить искусственному интеллекту и более сложные задачи: 29% обращаются к ИИ за объяснением сложных тем, 27% ждут от него готовых выводов, а еще 19% сравнивают с его помощью различные варианты решений. От 12 до 14% пользователей просят ИИ помочь сформулировать задачу, проверить результат или подготовить черновик.

Молодежь быстрее всех привыкает к новому формату поиска. Среди пользователей 18-24 лет 53% стали чаще читать готовые ИИ‑ответы в выдаче, а 37% для решения сложных задач сразу переходят в отдельный чат — этот показатель вдвое превышает средний по всем пользователям. Чем выше навык работы с технологиями, тем активнее пользователь комбинирует инструменты, выбирая нужный на каждом этапе.

Исследование охватило мужчин и женщин 18–65 лет — жителей городов России, пользующихся интернетом. Использовалась методология U&A (Usage & Attitude) с онлайн-сбором данных (CAWI) через панели OMI. Полевой этап прошел в июле–августе 2026 г.: в количественном опросе приняли участие 1000 респондентов, в качественном — еще 23; среднее интервью занимало 15 минут.