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Магистранты ИТМО создали для «Авито» ИИ-помощника для проверки домашних заданий

Магистранты ИТМО создали для образовательных программ «Авито» прототип Avito AI Reviewer — ИИ-помощника для экспертов, которые проверяют задания. Компания планирует сократить ручную работу при проверке домашних заданий, не передавая ИИ итоговую оценку. Сервис готовит предварительный разбор по критериям, показывает спорные места и предлагает вопросы для проверки понимания темы. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

«Авито Образование» проводит программы, в которых слушатели сдают не только текстовые ответы, но и код, технические решения и разборы продуктовых задач. Специалисты «Авито» и приглашенные эксперты проверяют эти работы вручную по заданным критериям; Avito AI Reviewer должен взять на себя их первичный разбор и распределение между проверяющими.

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После того как слушатель загружает работу, система назначает проверяющего с учетом его специализации и текущей нагрузки. ИИ сопоставляет решение с критериями, отмечает спорные места и готовит черновик оценки. Эксперт проверяет выводы системы и сам выставляет итоговый балл. Во внутреннем тесте сервис подготовил предварительный разбор одной работы в среднем за 82,9 секунды при стоимости около 0,41 руб. за запуск. Результат показывает, что часть проверки, включая сопоставление решения с критериями и подготовку подсказок для эксперта, можно автоматизировать быстро и с небольшими затратами. Сейчас эксперты образовательных программ «Авито» тратят на проверку домашних работ в среднем 5–10 часов в неделю. Поэтому сервис потенциально может сократить время, которое уходит на первичный разбор заданий. В течение семестра магистранты продолжат развивать прототип и проверять разработку на реальном учебном потоке вместе с «Авито».

«Нас очень порадовало, насколько разными и продуманными получились решения. Надеемся вместе с ребятами развить лучшие идеи до полноценного продукта и внедрить его в ежедневную работу», — сказала Дарья Коршунова, продюсер образовательных проектов «Авито».

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