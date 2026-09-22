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МТС запустила российскую базовую станцию «Иртея» в Белозерском районе Зауралья

МТС сообщила о запуске отечественной базовой станции «Иртея» в селе Кошкино Белозерского района Курганской области и обеспечила местных жителей голосовой связью и мобильным интернетом LTE. Скорость передачи данных также выросла в близлежащих населенных пунктах и на участке федеральной автодороги Р-254 «Иртыш», соединяющей столицы Курганского и Тюменского регионов.

Новая базовая станция обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом МТС жителей сел Кошкино, Говорухино, Рычково и Русаково Белозерского района. Улучшения коснулись ключевых инфраструктурных объектов малых населенных пунктов: школы, почтового отделения, ФАПа и других организаций. Использование нового телеком-оборудования позволяет жителям сельской местности пользоваться онлайн-сервисами и банковскими приложениями, а также получать государственные услуги, не выезжая в районный центр.

МТС также усилила покрытие LTE-интернета на автомобильных дорогах в селах, на подъездных путях и на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш», пролегающем через Белозерский район. Это обеспечило более стабильную мобильную связь для автомобилистов, туристов и пассажиров транзитного транспорта.

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«Внедрение российского оборудования стало одним из этапов программы развития сети в Курганской области – с его помощью мы расширяем покрытие LTE в регионе, а также повышаем технологическую независимость нашей сети. Отечественные базовые станции могут работать в разных диапазонах, это обеспечивает устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет как в густонаселенных районах, так и в сельской местности. В этом году мы уже запустили базовую станцию «Иртея» в Притобольном районе Зауралья и продолжим интегрировать российское оборудование в нашу сеть», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Запуск отечественных базовых станций в Курганской области стал частью масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 г. в 76 регионах России будет установлено 3,8 тыс. базовых станций производства «Иртея».

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