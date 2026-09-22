«М.Видео» возобновляет регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом и впервые выходит с проектом в еще 10 регионов России

«М.Видео» возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге под собственным брендом, приостановленную ранее из-за большого числа заявок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В рамках второй волны расширения географии компания планирует запустить ПВЗ «М.Видео» в еще 10 регионах: Самарской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Омской, Кемеровской и Томской областях, Татарстане, Башкортостане и Краснодарском крае. Таким образом, общее число субъектов России, где будут функционировать ПВЗ компании под собственным брендом достигнет 13.

Расширение географии стало возможным благодаря повышению скорости работы складской и логистической инфраструктуры. Это позволяет компании постепенно подключать еще большее число регионов и увеличивать доступность ПВЗ для покупателей. Кроме того, в рамках модернизации ИT-контура компании в ходе трансформации в мультикатегорийный маркетплейс для работы ПВЗ запущено отдельное приложение, что существенно упрощает их операции с программным обеспечением на местах.

При этом интерес к открытию пунктов выдачи остается высоким: за первые несколько дней после возобновления кампании по открытию новых точек было получено более 700 заявок. Наибольшая доля пришлась на Ростовскую область — 21% от общего числа, Свердловскую область — 18%, Самарскую область и Республику Татарстан — по 11%. На Новосибирскую область и Республику Башкортостан приходится по 10%, на Краснодарский край — 6%, Омскую и Кемеровскую области — по 5%, на Томскую область — 2%.

Руководитель направления развития ПВЗ «М.Видео» Ранит Валеев: «Уже в первую неделю после запуска проекта мы получили более тысячи заявок на открытие ПВЗ от предпринимателей, и даже после временной приостановки продолжили регистрировать новые обращения со всей России. Для нас это подтверждение того, что предпринимателям интересно не просто открыть еще одну точку выдачи, им важно войти в экосистему ««М.Видео»» на этапе ее активного масштабирования. Наша задача — создать инфраструктуру, которая позволит партнерам зарабатывать не только на выдаче заказов, но и на доставке, дополнительных сервисах, логистике и обслуживании клиентов. Поэтому сейчас мы возобновляем регистрацию и расширяем географию проекта еще на 10 регионов, одновременно повышая требования к качеству и стандартам работы ПВЗ».

Вместе с расширением географии компания обновила требования к будущим точкам. Теперь для открытия ПВЗ обязательны минимальное оформление входной группы и прохождение обучения персоналом. Также до согласования заявки на регистрацию специалисты компании проверяют локацию и документы на помещение. Подать заявку на открытие ПВЗ можно на сайте «М.Видео».

Для запуска партнерского ПВЗ достаточно помещения от 20 кв. м. Компания предоставляет базовые материалы для брендирования точки, а запуск не требует существенных дополнительных инвестиций.