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«Открытая мобильная платформа» запустила MCP-сервер для ИИ-агентов

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) добавила MCP-сервер к порталу разработчика доверенной операционной системы «Аврора». Это облегчит разработку при помощи ИИ-агентов, поскольку теперь не нужно копировать фрагменты документации или кода в переписку с агентом. Достаточно один раз подключить MCP-сервер — и агент сам обратится к нему за нужной информацией по ходу работы. Об этом CNews сообщил представитель ОМП.

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт, по которому ИИ-агенты подключаются к внешним источникам данных и инструментам. Портал разработчика ОС «Аврора» теперь предоставляет такой сервер. Он открывает агенту прямой доступ к базе знаний портала: документации, статьям, новостям, релиз-нотам, ответам на вопросы и исходному коду примеров приложений.

При разработке с помощью ИИ-агента, он зачастую не знает специфику платформы и ее API. Подключив MCP-сервер, агент получает возможность: находить нужный раздел документации по описанию задачи; находить примеры кода из реальных приложений для нужного API; получать точные ссылки на первоисточники.

Агент сам решает, какой из этих запросов и когда сделать — вручную вызывать их не нужно. Также MCP-сервер предоставляет: полнотекстовый поиск по документации, статьям, новостям, релиз-нотам и разделу вопросов и ответов; поиск по исходному коду примеров приложений для ОС «Аврора»; получение полного текста найденного документа или файла с кодом; список дополнительных инструментов и библиотек, по которым есть документация; общую информацию о портале.

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Сервер доступен по адресу: https://developer.auroraos.ru/api/mcp.

Для подключения достаточно указать этот адрес в настройках поддерживаемого ИИ-агента. Конкретный способ подключения зависит от используемого приложения.

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