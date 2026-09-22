«Цифровой атлас» Сеченовского университета: больше двух тысяч медицинских снимков и профориентация для будущих врачей

В Сеченовском университете создали «Цифровой атлас», где собраны сотни гистологических срезов, ЭКГ, КТГ и снимков полости рта. Каждое изображение интерактивно, снабжено диагнозом, симптомами и комментариями преподавателей. А с 2027 г. платформа получит ИИ-помощника, который поможет будущим врачам выбрать специализацию. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

В Сеченовском университете создали атлас человеческого организма, куда включили наглядные результаты исследований различных органов. Это гистологические изображения (снимки различных тканей организма под микроскопом), результаты ЭКГ, КТГ (измерение сердечных сокращений плода), снимки фармацевтических микропрепаратов и полости рта. Всего изображений более 2000, к ним подгружены более девяти тысяч аннотаций и пояснений.

Все изображения интерактивны – студент может выделить и изучить конкретную зону изображения, например, найти эпителиальные ткани или определенную зону на оцифрованных результатах ЭКГ, пояснил директор Центра цифровых стратегических проектов Сеченовского университета Намиг Самедов.

К каждому слайду прилагается аннотация с диагнозом пациента, симптомами, описанием результатов медицинского исследования. А также комментарии преподавателей кафедр Сеченовского университета, ссылки на сопутствующие материалы и рекомендации, какую литературу изучить, чтобы лучше разобраться в теме.

«Все это позволяет прокачать «насмотренность», научиться сопоставлять то, что студент видит в результатах исследований, с реальными клиническими случаями, и, конечно, подготовиться к экзаменам», – сказал руководитель центра.

Он добавил, что число дисциплин, которые можно изучить с помощью сервиса, постоянно растет. Например, для стоматологов доступны материалы по шести дисциплинам: пропедевтика стоматологических заболеваний, терапевтическая, хирургическая, детская, ортопедическая стоматология и ортодонтия.

В «Цифровом атласе» можно также пройти тестирование. Оно предполагает ответы на вопросы, составленные преподавателями, и работу с изображениями. Например, студенту нужно найти область, которая соответствует аннотации с описанием конкретного недуга. В Сеченовском университете уже применяют систему для проверки знаний, а студенты других вузов могут использовать сервис для самопроверки: достаточно выбрать нужный раздел и задать количество вопросов, и система подберет подходящий тест.

К сервису подключились уже больше восьми тысяч пользователей. Это представители 93 вузов – преподаватели и репетиторы, которые используют материалы для своих занятий, и сами студенты с первой по шестой курс, прокачивающие свои знания.

«К нашему удивлению, на сайт заходили даже студенты художественных вузов – они интересовались изображениями по анатомии, видимо, чтобы научиться точнее изображать человека, – сказала аналитик отдела сопровождения государственных информационных систем Сеченовского университета Полина Жданова. – Но чаще всего, конечно, системой пользуются студенты различных медицинских специальностей. Это лечебное, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация и так далее».

Атлас наполняют сотрудники кафедр Сеченовского университета, среди которых кафедра анатомии и гистологии человека – именно здесь предложили такой формат систематизации изображений для обучения студентов, – кафедра кардиологии и функциональной диагностики, кафедра фармацевтического естествознания, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии и шесть кафедр Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского университета, – а также клиники Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета. Все данные загружают в обезличенном виде. Программа сама конвертирует форматы изображений, загруженных с различного оборудования, в том числе микроскопов.

Функционал «Цифрового Аталанта» планируют расширить. В 2027 г. в сервисе появится возможность пройти профориентацию. «Студенты, окончив учебу, например, на "лечебном деле", не всегда четко понимают, какую узкую специальность им выбрать. Предложенная нами методология поможет определиться, уже начиная с третьего курса», – отметил Намиг Самедов.

В этом поможет искусственный интеллект – он будет анализировать работу студента на платформе – что у того получается лучше, что хуже, – и ответы на составленные специалистами по профориентации вопросы. На основе всех данных система выдаст рекомендации, в каком направлении лучше двигаться.

ИИ-помощник будет также помогать в текущем обучении: подсказывать, какие материалы еще стоит изучить и какие пробелы восполнить, чтобы улучшить свой результат в выбранной специальности.

Еще одна функция с ИИ – интерактивный разбор клинических случаев. Студент будет учиться принимать решения, ставить диагноз и подбирать лечение на основе результатов исследований и других данных, загруженных в систему.

Другой функционал, готовящийся к запуску, – цифровое наставничество. Этот продукт пригодится студентам, ординаторам и практикующим врачам. Например, студент будет вести дневник стажировки, а наставник отслеживать его прогресс, загружать необходимые для дополнительного изучения материалы и научные статьи.

Кроме того, сообщил Намиг Самедов, партнеры могут приобрести место на самой платформе, чтобы организовать там хранилище собственных данных.

«Цифровой атлас», созданный Сеченовским университетом, вошел в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры.

Проект реализован при поддержке программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).