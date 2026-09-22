Uztelecom расширяет возможности спутниковой связи в Узбекистане совместно с Amazon Leo

Uztelecom объявляет о новом этапе развития цифровой инфраструктуры Узбекистана. Uztelecom и его дочерняя компания – СП ООО UZ-SAT – подписали соглашение с Amazon Leo в качестве авторизованного дистрибьютора в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Uztelecom.

Amazon Leo – низкоорбитальная спутниковая система Amazon, предназначенная для обеспечения быстрого и надежного подключения к интернету там, где возможности традиционных сетей ограничены.

Сотрудничество позволит расширить возможности подключения на территориях, где строительство традиционной телекоммуникационной инфраструктуры затруднено. Спутниковые решения дополнят существующие наземные сети и расширят доступ к современным услугам скоростной связи для жителей удаленных населенных пунктов, а также предприятий, работающих в труднодоступных районах.

Для жителей расширение доступности высокоскоростного интернета открывает дополнительные возможности для использования государственных цифровых сервисов, дистанционного образования и онлайн консультации врачей, удаленной работы и общения. Для бизнеса современные спутниковые решения могут обеспечить новые возможности подключения производственных и инфраструктурных объектов, а для государства – способствовать дальнейшему развитию единого цифрового пространства страны.

Uztelecom последовательно развивает телекоммуникационную инфраструктуру Узбекистана, расширяя волоконно-оптическую сеть, модернизируя мобильную связь, создавая современные дата-центры и облачные платформы. Сегодня компания обеспечивает связью 96% населенных пунктов и эксплуатирует 378,8 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

При этом географические особенности страны сохраняют потребность в альтернативных технологиях подключения для отдельных удалённых и труднодоступных территорий. Спутниковые решения Amazon Leo призваны дополнить существующую инфраструктуру Uztelecom именно в таких случаях, расширяя возможности подключения там, где применение наземных технологий ограничено или экономически менее эффективно.

В рамках соглашения UZ-SAT в качестве авторизованного дистрибьютора Amazon Leo будет создавать и предоставлять клиентам на территории Узбекистана решения связи, используя сеть и возможности Amazon Leo.

«Партнерство с Amazon Leo позволит нам расширить возможности подключения в тех районах страны, где применение традиционной наземной инфраструктуры ограничено. Наша цель – сделать современные цифровые технологии доступными независимо от того, где человек живёт или работает. Спутниковая связь нового поколения станет важным дополнением к существующей инфраструктуре Uztelecom и еще одним инструментом дальнейшего развития единого цифрового пространства Узбекистана», – сказал генеральный директор UZ-SAT Бахром Бахадырович Азимов.

«Мы рады привести низкоорбитальную связь Amazon Leo в Узбекистан и обеспечить надёжным высокоскоростным интернетом населённые пункты и компании, которым он нужен больше всего. Партнерства, подобные нашему соглашению с Uztelecom и UZ-SAT, необходимы, чтобы это стало реальностью: наши спутниковые технологии дополняются местной экспертизой и открывают новые возможности для экономического роста, образования и инноваций по всей стране», – сказал руководитель глобального бизнеса Amazon Leo Тревор Вьювег.