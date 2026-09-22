Versta.io вышел на C2C-рынок, запустив доставку посылок и грузов для физических лиц через приложение 2ГИС

Цифровой логистический оператор versta.io вышел на С2C-рынок. Теперь пользователи приложения 2ГИС могут оформить доставку посылок и грузов через сервис versta.io и оплатить заказ банковской картой. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

Ранее цифровой логистический оператор versta.io работал только на корпоративном рынке (В2В), предлагая бизнесу ИТ-решения для автоматизации отправки корреспонденции и грузов, а также решение на базе ИИ по оптимизации работы клиентского сервиса. Теперь компания также осуществляет доставку товаров, а оформить заказ можно не только в приложении vesta.io, но и через 2ГИС.

Для отправки посылок необходимо на экране построения маршрута выбрать опцию с доставкой: указать адрес, выбрать оператора – приложение платформы versta.io откроется автоматически. Далее пользователю необходимо завершить оформление и оплатить доставку посылки.

Примеры доставки могут быть разными – от подарков, электроники и продуктов питания до крупногабаритных грузов. Versta.io задействует несколько курьерских служб – благодаря этому нет ограничений по отправлениям. В том числе можно заказать выделенную машину или организовать доставку день в день.

«Мы как компания работаем преимущественно со средним и крупным бизнесом, сотрудничество с 2ГИС открывает для нас новый рынок – C2C и малый бизнес. Это полностью соответствует нашей миссии – сделать логистику простой и прозрачной, предоставить всем доступ к технологиям и лучший логистический сервис, – сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io. – Сценариев использования сервиса очень много – от типовых деловых до бытовых. Например, если вы планируете поездку в отпуск, вместо того чтобы самому перевозить тяжелые чемоданы, вы можете заказать их доставку через versta.io в нужный город прямо из 2ГИС».

«Мы добавляем в 2ГИС доставку, чтобы геосервис помогал решать ещё больше повседневных задач. Пользователю не нужно переключаться между приложениями и вводить адреса заново — достаточно построить маршрут, сравнить предложения разных сервисов и выбрать подходящий вариант по цене и срокам. Мы стремимся, чтобы у пользователей был максимально широкий выбор, а 2ГИС становился удобным городским помощником в самых разных ситуациях», — сказал Иван Максимов, менеджер продукта в 2ГИС.