CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Versta.io вышел на C2C-рынок, запустив доставку посылок и грузов для физических лиц через приложение 2ГИС

Цифровой логистический оператор versta.io вышел на С2C-рынок. Теперь пользователи приложения 2ГИС могут оформить доставку посылок и грузов через сервис versta.io и оплатить заказ банковской картой. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

Ранее цифровой логистический оператор versta.io работал только на корпоративном рынке (В2В), предлагая бизнесу ИТ-решения для автоматизации отправки корреспонденции и грузов, а также решение на базе ИИ по оптимизации работы клиентского сервиса. Теперь компания также осуществляет доставку товаров, а оформить заказ можно не только в приложении vesta.io, но и через 2ГИС.

Для отправки посылок необходимо на экране построения маршрута выбрать опцию с доставкой: указать адрес, выбрать оператора – приложение платформы versta.io откроется автоматически. Далее пользователю необходимо завершить оформление и оплатить доставку посылки.

Примеры доставки могут быть разными – от подарков, электроники и продуктов питания до крупногабаритных грузов. Versta.io задействует несколько курьерских служб – благодаря этому нет ограничений по отправлениям. В том числе можно заказать выделенную машину или организовать доставку день в день.

Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса
Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса Цифровизация

«Мы как компания работаем преимущественно со средним и крупным бизнесом, сотрудничество с 2ГИС открывает для нас новый рынок – C2C и малый бизнес. Это полностью соответствует нашей миссии – сделать логистику простой и прозрачной, предоставить всем доступ к технологиям и лучший логистический сервис, – сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io. – Сценариев использования сервиса очень много – от типовых деловых до бытовых. Например, если вы планируете поездку в отпуск, вместо того чтобы самому перевозить тяжелые чемоданы, вы можете заказать их доставку через versta.io в нужный город прямо из 2ГИС».

«Мы добавляем в 2ГИС доставку, чтобы геосервис помогал решать ещё больше повседневных задач. Пользователю не нужно переключаться между приложениями и вводить адреса заново — достаточно построить маршрут, сравнить предложения разных сервисов и выбрать подходящий вариант по цене и срокам. Мы стремимся, чтобы у пользователей был максимально широкий выбор, а 2ГИС становился удобным городским помощником в самых разных ситуациях», — сказал Иван Максимов, менеджер продукта в 2ГИС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ

«Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще