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«ЮMoney» запустил быструю доставку банковских карт в Челябинске

Сервис «ЮMoney» объявил о расширении географии доставки карт через «Самокат» — теперь оформить быструю доставку можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми и Екатеринбурге, но и в Челябинске. Время доставки карты — от 15 минут.

«В «ЮMoney» почти треть всех курьерских отправлений карт приходится на экспресс-канал «Самоката». Аудитория всё чаще выбирает решения, работающие в режиме реального времени. Продукт полностью закрывает базовые платёжные потребности: пользователь получает карту максимально быстро, активирует её онлайн и может сразу расплачиваться офлайн или в интернете. На фоне запуска в Челябинске и высокой деловой активности в Уральском регионе доля мгновенной доставки продолжит расти»», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

В Челябинске доставкой с помощью курьеров-партнеров «Самоката» можно оформить моментальную чёрную карту «Мир» от «ЮMoney». Если кошелька ещё нет, регистрация займёт пару минут. Заказ доступен на сайте и в приложении «ЮMoney».

«Мы видим устойчивый интерес бизнеса к использованию логистической инфраструктуры «Самоката» для самых разных пользовательских сценариев. Расширение сотрудничества с «ЮMoney» показывает, что быстрые и удобные решения востребованы далеко за пределами e-grocery. Мы продолжим развивать такие проекты, чтобы помогать партнёрам делать свои сервисы ещё доступнее для пользователей», — отметила Ирина Ефимова, руководитель направления взаимодействия с внешними партнерами в «Самокате».

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На сайте нужно открыть страницу заказа, выбрать карту в чёрном дизайне и указать адрес доставки — система проверит, доступна ли экспресс-доставка в этой локации. В приложении нужно зайти в раздел «Карты» и в пункте «Выпустить карту» выбрать «Быстрая пластиковая». После указания адреса система подскажет, можно ли заказать доставку по этому адресу.

Оплатить карту нужно только один раз — 699 руб. Выпуск, доставка и обслуживание уже включены. Картой удобно платить онлайн и в обычных магазинах, а за покупки начисляется кешбэк баллами от «ЮMoney» и рублями от партнёров платёжной системы «Мир».

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