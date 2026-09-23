Cloud.ru открыл бизнесу доступ к новой модели GigaChat 3.5 Reasoning

Cloud.ru открыл коммерческий доступ к GigaChat 3.5 Reasoning. Новая флагманская нейросеть с режимом рассуждений уже доступна пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

GigaChat 3.5 Reasoning подключается по API без самостоятельной настройки инфраструктуры для инференса, как и другие модели в Evolution Foundation Models. Стоимость использования составляет 96 руб. за 1 млн входных токенов и 289 руб. за 1 млн выходных токенов.

Данные обрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства, а для защиты чувствительной информации в сервисе доступен инструмент Guardrails Filter. Инфраструктура Cloud.ru также соответствует требованиям для государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры. Это позволяет использовать модель в корпоративных сценариях с повышенными требованиями к безопасности. Всего в Evolution Foundation Models доступно более 20 больших языковых моделей.

GigaChat 3.5 Reasoning будет наиболее полезна в сферах финансов, юриспруденции и разработки ПО. Например, модель может найти противоречия между пунктами договора, провести финансовые расчеты или предложить вариант исправления ошибке в коде.

Режим рассуждений позволил повысить качество новой модели по сравнению с GigaChat 3.5 Ultra в ряде бенчмарков. Так, в бенчмарке IFBench результат вырос с 44 до 77 баллов, в Natural Plan — с 64 до 80, в Live Code Bench v6 — с 56 до 85. При обработке сложного запроса она сначала разбирает задачу на этапы и составляет план решения, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, проверяет промежуточные результаты на ошибки и только после этого формирует ответ.

При этом GigaChat 3.5 Reasoning требует меньше токенов на рассуждения при сопоставимом качестве ответов. Например, при выполнении математических заданий модель в среднем использует на 37% меньше токенов, чем DeepSeek V4 Flash Preview.

«Для бизнеса важно быстро получать доступ к последним ИИ-моделям и проверять их на собственных задачах. У пользователей Cloud.ru есть возможность работать с наиболее востребованными open source моделями российских и зарубежных провайдеров. Это позволяет выбирать подходящие под конкретные задачи модели и при этом использовать инструменты контроля и безопасности, встроенные в облачную платформу», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

GigaChat 3.5 Reasoning использует собственную архитектуру с технологией линейного внимания. Она помогает эффективнее работать с длинным контекстом: вместо того, чтобы повторного сопоставлять каждый новый запрос со всем предыдущим текстом, модель запоминает ключевое содержание и дополняет его по мере обработки информации.