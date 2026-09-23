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МТС развернула сеть гигабитного интернета в Хостинском районе Сочи

МТС сообщила о расширении зоны покрытия фиксированным интернетом районов Большого Сочи. Проводной домашний интернет сейчас доступен в 2,6 тыс. квартир Хостинского района. В общей сложности к гигабитному интернету и ТВ МТС могут подключиться порядка 7 тыс. семей в новостройках Сочи.

МТС начала развитие фиксированных сетей в Большом Сочи в конце прошлого года с Лазаревского микрорайона. Сегодня фиксированной сетью охвачен практически весь исторический центр поселка. Менее чем за год территория покрытия сетью GPON в Лазаревском выросла вдвое. До конца текущего года гигабитный интернет МТС станет доступен жителям еще 4 тыс. сочинских домохозяйств.

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Новая сеть GPON (оптика до клиента) открывает сочинцам доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Строительство GPON позволяет быстро закрыть домашние потребности современных жильцов, обеспечивая максимальные скорости интернета, подключение цифрового ТВ, загрузку большого количества тяжелого контента. Кроме того, развертывание таких сетей не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования и максимально эстетично для любой застройки.

«Лазаревский и Хостинский районы в Сочи застраиваются активнее всего. Мы стремимся сделать так, чтобы новоселы сразу при заселении получали комфортные цифровые условия. Кстати, наши действующие абоненты мобильной сети при подключении проводных сервисов МТС могут существенно сэкономить на ежемесячных цифровых расходах. А максимальная выгода – почти вдвое – получается у семей из пяти человек», – сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

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