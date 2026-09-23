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Павел Потехин назначен исполняющим обязанности генерального директора «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, сообщает о назначении Павла Потехина исполняющим обязанности генерального директора. Владимир Урбанский, ранее занимавший пост генерального директора «МТС Линк», принял решение продолжить карьеру за пределами структуры МТС. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Павел Потехин работает в структуре МТС более 10 лет. В головной организации он участвовал в трансформации B2B/B2G-бизнеса при переходе компании от телеком-оператора к цифровой ИТ-экосистеме. С 2024 г. занимает должность исполнительного директора «МТС Линк», где отвечает за масштабирование бизнеса и создание новых драйверов роста. Под его руководством обновлена операционная модель и выстроена система управления на основе данных, запущены и масштабированы новые направления бизнеса, стартовал экспорт решений на международный рынок.

«МТС Линк продолжит развиваться в соответствии с утвержденной стратегией. Наша цель — создать единую среду для коммуникаций и совместной работы, которая охватывает все сценарии делового общения наших клиентов и помогает им добиваться лучших бизнес-результатов. В фокусе сейчас — активная экспансия на рынок офисного программного обеспечения: мы планируем расширить функциональность редактора и хранилища документов, а также представим новые продукты — «Почту» и «Календарь». При этом неизменными приоритетами остаются качество сервиса, стабильность платформы и безопасность данных. Я хотел бы поблагодарить Владимира Урбанского за годы совместной работы. Многие достижения компании стали возможны благодаря его инициативе и профессиональному управлению», — сказал исполняющий обязанности генерального директора «МТС Линк» Павел Потехин.

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