Платформа Data Power представила аналитического ИИ-агента для поиска скрытых финансовых потерь на маркетплейсах

Data Power разработала ИИ-агента для продавцов маркетплейсов, который автоматически сканирует личные кабинеты, находит утечки чистой прибыли и выдает менеджерам инструкции по их устранению. Решение ориентировано на средний и крупный бизнес с оборотом от 20 млн руб. в месяц, где ручная аналитика может занимать часы. Об этом CNews сообщили представители Data Power.

Актуальность решения

При масштабировании бизнеса на маркетплейсах классическая аналитика перестает работать эффективно. По данным Data Power, крупные продавцы из-за «слепых пятен» в расчетах незаметно теряют от 1,5 млн руб. в неделю. Попытки использовать базовые ИИ-модели приводят к искажению результатов: они не учитывают контекст онлайн-продаж, особенности бизнес-модели магазина и не способны стабильно воспроизводить один и тот же алгоритм.

Разработка Data Power решает эту проблему за счет гибридной архитектуры: расчеты и поиск аномалий выполняет жесткий программный код по фиксированным математическим алгоритмам, а искусственный интеллект подключается только на финальном этапе, чтобы перевести математические выводы на понятный для пользователей язык.

Возможности ИИ-агента

Работа искусственного интеллекта построена на базе 20 строгих правил промптинга, которые исключают технические ошибки выгрузки, учитывают контекст бизнеса, проверяют альтернативные гипотезы и переводят отклонения в денежное выражение.

ИИ-агент автоматически выявляет скрытые потери в рекламе, продажах и управлении товарными остатками. Например, он выявляет кампании, по которым доля рекламных расходов превысила маржу или те, которые запущены на товары без отзывов. Искусственный интеллект моментально обнаруживает падение конверсии в карточке товара и строит гипотезы о причинах.

Формат работы

Сбор сырых данных, финансовых и рекламных отчетов из личного кабинета маркетплейса происходит автоматически через API. Данные обезличиваются и сводятся в единую базу на защищенных серверах в России.

Сейчас технологией пользуются финансовые аналитики Data Power, которые сопровождают клиентов. ИИ-агент сокращает время на поиск аномалий с 8 часов до 15 минут. Финальное решение остается за человеком, а его реакция возвращается в систему для автоматического обучения нейросети и повышения точности следующих разборов.