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В ПВЗ Wildberries организованы «островки безопасности»

Wildberries (входит в группу RWB) стала партнером проекта «Островок безопасности»: теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области могут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Островок безопасности» — это социальный проект АНО «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 г. реализуется вместе с партнерами при поддержке добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт». Он призван помогать тем, кто не может сам вернуться домой в силу возраста или состояния здоровья, — маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья.

Первыми к проекту присоединились фирменные ПВЗ Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. Вместе со специалистами центра реагирования проекта они готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность, помочь найти родных потерявшегося человека и вернуть его домой. В дальнейшем программа может быть расширена на партнерские ПВЗ.

По официальным данным, каждый год в России пропадает порядка 200 тыс. людей, значительная часть из которых — дети и пожилые. Чаще всего это происходит именно в многолюдных местах. Благодаря работе «Островка безопасности» эту статистику можно уменьшить, предупреждая пропажи: замечено, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и оказаться в безопасности.

Такие люди заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем, и не могут объяснить. Заблудившиеся не знают, кому довериться и куда обратиться за помощью, или даже не понимают, что им нужна помощь. Такой случай может закончиться трагедией, в то время как родные и близкие еще даже не подозревают, что человек пропал. «Островок безопасности» создан именно для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, — заблудившимся и дезориентированным.

На платформе «RWB Участие» можно узнать подробности о проекте «Островок безопасности» и найти ПВЗ, которые в нем участвуют.

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