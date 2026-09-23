VK Tech перевела видеоконференции VK WorkSpace на новую технологическую платформу

VK Tech сообщила о переводе видеоконференций VK WorkSpace на новую технологическую платформу. В ее основе — технологии, которые уже используют сервисы VK с многомиллионной аудиторией. Благодаря обновлению повысилась устойчивость соединения и качество связи, а также появился ряд новых возможностей в сервисе «Видеоконференции» и в приложении «Переговорные комнаты» VK WorkSpace.

Новая платформа видеоконференций VK WorkSpace помогает поддерживать качество связи при нестабильной сети. Она использует распределенную инфраструктуру: это помогает минимизировать задержку для пользователей из разных регионов за счет сокращения пути передачи данных. Для аудио применяется кодек Opus 1.5, который сохраняет качество речи даже при медленном интернет-соединении. Технология DRED (Deep Redundancy) повышает устойчивость связи: вместе с аудио передается компактная резервная информация о предыдущих фрагментах речи, таким образом при сбоях соединения звук восстанавливается. Нейросетевая модель NoLACE дополнительно уменьшает искажения речи при низкой скорости передачи данных.

Платформа рассчитана на высокую нагрузку и в перспективе позволит проводить конференции более чем на тыс. участников. Современная архитектура упрощает разработку, поэтому новые возможности в видеоконференциях VK WorkSpace будут появляться быстрее.

Благодаря обновлению платформы также появился рад новых функций: в мобильном приложении VK WorkSpace во время видеоконференции теперь можно демонстрировать экран смартфона. Также реализован режим «картинка в картинке»: если свернуть приложение, звонок продолжится в плавающем окне, где видны выступающие и демонстрируемый контент. В приложении для компьютера при запуске демонстрации можно выбрать, какой экран показать участникам.

Подключиться к звонку в видеоконференциях VK WorkSpace можно и без приложения — по ссылке из браузера: ранее возможность была доступна на Windows, теперь пользователи также смогут участвовать во встрече из браузера смартфона (iOS и Android) или из Safari на macOS.

В приложении «Переговорные комнаты» VK WorkSpace появились новые функции: демонстрация экрана внешних устройств во время конференции, регулировки уровня громкости и режим показа контента без подключения к звонку. Само приложение получило обновленный дизайн.

Обновление поэтапно становится доступно пользователям облачной версии VK WorkSpace и планируется для On-Premise-версии.