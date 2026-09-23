VK Tech представил обновление коммуникационной платформы VK WorkSpace

В VK WorkSpace появятся умные функции внутри отдельных сервисов, единый «ИИ-Ассистент», который сможет работать с контекстом и выполнять действия по поручению пользователя, а также поддержка протокола MCP (Model Context Protocol) для подключения агентов. Доступ агентов к данным и действиям будет ограничиваться правами и политиками, заданными компанией. Об этом CNews сообщили представители VK.

Умные функции внутри сервисов

VK WorkSpace совершенствует функцию поиска — на платформе появится возможность находить информацию по смыслу. Пользователю не обязательно помнить точное название документа, тему письма или формулировку сообщения: достаточно описать задачу или тему, а система поможет найти связанные материалы с учетом прав доступа.

Внедрение ИИ-сценариев в «Видеоконференции» позволит автоматически расшифровывать встречи и готовить конспект: фиксировать основные темы, принятые решения и дальнейшие задачи.

«ИИ-Ассистент» VK WorkSpace — цифровой напарник сотрудника

В первой версии «ИИ-Ассистент» будет работать с доступной пользователю перепиской в «Мессенджере» VK WorkSpace: анализировать смысл запроса, находить связанную информацию и давать готовый структурированный ответ со ссылками на исходные сообщения и чаты. Эта функциональность уже доступна в VK WorkSpace On-Premise, а в SaaS-версии появится в октябре 2026 г.

В будущем «ИИ-Ассистент» сможет собирать и анализировать контекст из «Почты», «Диска» и «Календаря» VK WorkSpace. Достаточно задать вопрос: например, «Что обсуждали по проекту на прошлой неделе?». Ассистент проанализирует чаты, письма, события и документы, а затем выдаст готовую сводку с указанием источников. Все операции будут выполняться в рамках доступных сотруднику прав.

Подключение ИИ-агентов к VK WorkSpace

В составе VK WorkSpace появится MCP-сервер, через который ИИ-агенты смогут получать доступ к функциям сервисов платформы. Благодаря этому агенты смогут выполнять действия внутри VK WorkSpace: например, собрать информацию из рабочих переписок, готовить материалы к встрече и вернуть пользователю готовый результат. В ближайшем будущем по протоколу MCP ИИ-агенты смогут использовать функции разных сервисов VK WorkSpace при выполнении одной задачи — например, находить и анализировать информацию не только в чатах, но и в письмах, встречах и документах. С MCP-сервером VK WorkSpace смогут работать в том числе агенты, созданные в VK AI Space — платформе VK Tech для разработки и запуска мультиагентных ИИ-систем в контуре компании.

MCP-сервер будет доступен в VK WorkSpace On-Premise 26.3, а в SaaS-версии появится в октябре. На старте поддерживается работа с Мессенджером, до конца года станут доступны действия в «Почте», «Диске» и «Календаре» VK WorkSpace.

«Наша задача — встроить ИИ-инструменты в цифровую среду, чтобы они использовали рабочий контекст из переписок, встреч, писем, документов и корпоративных систем, делая работу проще и эффективнее. Пользователь сможет общаться с «ИИ-Ассистент»ом и агентами как с коллегами — на естественном языке. При этом человек остается в центре: он определяет цель и контролирует результат», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.