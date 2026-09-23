VK Tech расширяет возможности VK WorkSpace для совместной работы

VK Tech представила новые возможности цифровой среды VK WorkSpace для совместной работы внутри компаний и с внешними участниками. Компании смогут объединять несколько корпоративных доменов в едином пространстве и управлять правами доступа, а сотрудники — подключать к рабочим процессам партнеров, подрядчиков и заказчиков. VK Tech развивает ИИ-функции сервисов и модернизирует архитектуру On-Premise-версии. Об этом CNews сообщили представители VK.

В облачной версии платформы компании смогут объединять в единое корпоративное пространство (тенант) неограниченное число доменов одной организации. Сотрудники объединенных доменов смогут общаться друг с другом в «Мессенджере» и «Видеоконференциях». Возможность появится до конца 2026 г. и будет доступна в SaaS. В On-Premise-версии уже доступна федерация между любым количеством инсталляций, использующих версию VK WorkSpace 26.2 и выше.

Обновления также расширяют сценарии работы с партнерами, подрядчиками и заказчиками из других организаций. Сотрудники могут подключать коллег и внешних участников к рабочим процессам внутри корпоративной среды, сохраняя контроль над доступом к данным.

В «Диске» VK WorkSpace реализована настройка прав на просмотр, редактирование и комментирование документов, а также есть возможность ограничить срок действия ссылки и защитить ее паролем.

«Календарь» VK WorkSpace позволяет сотрудникам делиться рабочим расписанием встреч, отражающим актуальную занятость без раскрытия конфиденциальной информации о встречах.

В «Доске» VK WorkSpace при гостевом доступе можно будет дополнительно защищать доски паролем. Функция уже доступна в SaaS и до конца 2026 г. будет реализована в On-Premise.

Отдельное направление — обновление технологической архитектуры On-Premise-версии VK WorkSpace. Платформа переходит с инфраструктуры на базе Docker Compose на Kubernetes. В графическом инсталляторе появился механизм, который позволяет пошагово перевести существующую инсталляцию на Kubernetes через веб-интерфейс.

Изменится и процесс развертывания платформы. В инсталляторе обязательным этапом станут автоматические проверки инфраструктуры заказчика на соответствие системным требованиям VK WorkSpace. Для настройки виртуальных машин также появятся готовые рекомендуемые конфигурации, при этом возможность задать параметры вручную сохранится.

Кроме того, VK Tech развивает ИИ-сценарии в VK WorkSpace. В «Мессенджере», «Видеоконференциях», «Почте», «Календаре» и «Диске» появятся новые функции на базе искусственного интеллекта. Компания также представила ИИ-Ассистент VK WorkSpace и MCP-сервер для подключения ИИ-агентов.

«Мы развиваем VK WorkSpace сразу на двух уровнях: расширяем рабочие сценарии для пользователей и одновременно обновляем технологическую основу платформы. Для сотрудника это означает меньше переключений между инструментами и больше возможностей решать все задачи внутри единой среды, а для ИТ-команд — более управляемую архитектуру, которую проще разворачивать, обновлять и эксплуатировать», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.